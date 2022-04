McDonald's anuncia que o McPicanha vai voltar com novo nome

Depois de anunciar que retiraria o Novo McPicanha do cardápio, o McDonald's anunciou em post em uma rede social que o sanduíche voltará com novo nome, mas com o mesmo sabor.

A empresa admitiu que "vacilou" na escolha do nome e garantiu que o sanduíche "com a maior carne do Méqui e o delicioso molho sabor picanha está de volta" , sem informar data.

Em campanha publicitária e nas embalagens, a rede de fast-food usava o nome do corte nobre da carne, mas o hambúrguer não tinha picanha em sua composição, como admitiu o próprio McDonald's.

"A partir desta sexta-feira, estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha, em todos os restaurantes no país", disse o McDonald's em nota.

Segundo a empresa, o novo McPicanha não tinha picanha na composição do hambúrguer, e sim um molho com sabor mais acentuado de churrasco, após denúncia da página "Coma com os olhos", veiculada no Instagram e no Facebook e que faz resenhas sobre comida.

A falta da carne que dá nome ao sanduíche foi alvo de indignação de consumidores nas redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados pelos usuários do Twitter.

Na quinta-feira, o Procon-SP notificou a rede, e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu um processo para analisar as peças publicitárias veículadas.

Já Ministério da Justiça deu dez dias para que a rede esclareça a campanha publicitária feita para divulgar os novos lançamentos, para que seja analisado se as peças podem induzir o consumidor ao erro.