Mauricio de Sousa e Sebrae se unem para inspirar meninas a empreender

Incentivar mulheres a empreender exige não só exemplos inspiradores, mas também a desconstrução, desde cedo, de alguns estereótipos. E é justamente isso que o “Donas da Rua do Empreendedorismo” se propõe a fazer.

Uma parceria entre a Maurício de Sousa Produções (MSP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o projeto prevê a veiculação mensal de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica com histórias pautadas em temas como empreendedorismo feminino, liderança, comunicação, habilidades socioemocionais e diversidade.

“Nossa empresa surgiu da visão de um artista que se tornou empreendedor e, por isso, acredito que o incentivo ao empreendedorismo está no DNA da MSP. Para nós, é essencial oferecer às meninas e mulheres uma alternativa para que elas possam ir além das oportunidades tradicionais de emprego. Acreditamos que incentivar as jovens a desenvolverem habilidades empreendedoras seja essencial, não apenas para que possam criar seus próprios negócios, mas, também, para que se tornem mais autossuficientes e confiantes em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo", declarou Mônica Sousa, diretora executiva do departamento comercial da MSP.

Além da circulação impressa, o conteúdo está disponível gratuitamente no site do projeto. Em quatro anos, a iniciativa já trabalhou temas como habilidades socioemocionais, etapas para construir uma empresa, setores variados de empreendedorismo, e diversidade e inclusão. Veja uma das histórias:

Diversidade em quadrinhos

Desde julho deste ano, as histórias abordam também temas voltados à inclusão de pessoas com deficiência e carreiras pouco representadas, como engenharia e agronegócio, e mostra personagens femininas em setores dominados por homens.

Segundo Renata Malheiros, coordenadora nacional do Sebrae Delas, o projeto atua não só como inspiração, mas também como um recurso educativo para adultos. “O projeto traz ensinamentos para pais e adultos que consomem o conteúdo com as crianças”, reforça.

Recentemente, a revista em quadrinhos trouxe histórias sobre inclusão sensorial e moda inclusiva para pessoas com necessidades específicas, ampliando ainda mais o impacto do projeto.

“Queremos não apenas inspirar novas gerações a sonhar e construir carreiras baseadas na autoconfiança, mas também atuar na quebra de estereótipos de gênero e fomentar uma cultura de equidade”

Renata Malheiros, coordenadora nacional do Sebrae Delas

Como quebrar os estereótipos de gênero

A primeira fase da campanha, que trabalhou características empreendedoras, como iniciativa e a importância de formar redes, foi lançada com o apoio do Programa Ganha-Ganha, uma iniciativa de igualdade de gênero entre ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e União Europeia – e fortalece o compromisso do Sebrae e da MSP com os Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres, e do Pacto Global da ONU.

Em 2022, o empreendedorismo feminino representou 34% dos negócios no Brasil, com mais de 10 milhões de mulheres no comando de empreendimentos, segundo o Sebrae e o IBGE.

Grande parte dessas mulheres empreende por necessidade, reforçando a importância de despertar o interesse pelo tema desde a infância, e mostrar que mulheres podem ocupar qualquer espaço no mercado de trabalho.