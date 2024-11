Martha Stewart diz que aprendeu a negociar contratos com Snoop Dogg

Lenda da TV americana, Martha Stewart, de 83 anos, pode ter sido a primeira mulher bilionária americana a se fazer sozinha, mas isso não significa que ela não possa aprender uma coisa ou duas sobre como fazer negócios com seu "bom amigo" Snoop Dogg.

Em uma entrevista ao The Wall Street Journal, Stewart diz que "aprendeu a negociar ainda melhor do que nunca" graças à orientação do ícone do rap.

"Trabalhamos muito juntos, e espero que ele negocie o contrato, então vou e o sigo", falou a apresentadora ao WSJ.

A dupla se conheceu em 2008 durante as filmagens de um segmento no "The Martha Stewart Show" durante o qual fizeram purê de batata juntos. Eles apareceram juntos em diferentes programas de TV nos anos seguintes e até colaboraram em um programa de culinária conjunto na VH1 em 2016, segundo o Business Insider.

"Ela apresenta uma oportunidade, nós a apresentamos a uma rede e fazemos algumas coisas acontecerem", disse Snoop Dogg à People numa entrevista recente.

"Como bons amigos, também nos ajudamos a conseguir melhores negócios", falou o rapper.

"Foram inúmeras ligações em que ela me ligava e dizia, 'Snoop, eu estava tentando fazer você fechar um acordo com a Skechers, mas seu pessoal estava no meio. Eles não queriam fazer isso.' Eu digo, 'Sério?' Ela diz, 'Sim, você deveria ferrar com eles. Olhe para os meus sapatos'", relembra o artista.

A colaboração Skechers x Snoop Dogg foi anunciada em agosto de 2023.

Da mesma forma, ele ajudou a estrela da TV fechar um acordo com a marca de vinhos 19 Crimes.

"Por outro lado, eu tenho o acordo de vinho 19 Crimes, vinho tinto, estamos estourando. Um dia falei: 'Ei Martha, o que está acontecendo? Você não tem acordo de vinho. Quer vir aqui e tocar com a gente?'", contou o rapper.