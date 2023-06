Fãs de Snoop Dogg terão acesso aos bastidores de turnê por meio de NFTs

O ícone do rap e empreendedor Calvin Cordozar Broadus Jr., mais conhecido como Snoop Dogg, mergulha novamente na Web3 com um projeto de token não fungível (NFT) que permitirá que seus fãs acompanhem sua vida em turnê.

Em um anúncio, o rapper revelou a Série Passport do Snoop Dogg, uma coleção de NFTs que dá acesso a vários conteúdos, como vídeos e fotos de bastidores carregados por Snoop Dogg enquanto está em turnê. Os detentores do passaporte NFT também serão elegíveis para futuros lançamentos, como obras de arte e mercadorias.

Segundo o rapper, ele tem "avançado as coisas" há muito tempo e acredita que as mercadorias digitais são parte do futuro. Ele também incentivou outros artistas a seguir seus passos: "Espero que outros artistas possam ver o que estou fazendo e continuar a inovar por conta própria", disse Snoop Dogg em um comunicado.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

O projeto foi desenvolvido em colaboração com a plataforma Web3, Transient Labs. Chris Ostoich, diretor operacional da empresa, disse que está sempre procurando maneiras de alavancar a blockchain para "oferecer experiências únicas", e a parceria com Snoop Dogg permite que isso aconteça.

"Cozomo de 'Medici"

Snoop Dogg tem participado ativamente de vários empreendimentos do Web3 por algum tempo. Em 2021, o rapper se proclamou o colecionador anônimo de NFT "Cozomo de 'Medici", cuja carteira valia cerca de US$ 17,6 milhões na época.

Além de colecionar NFTs, o rapper também exibiu a coleção NFT do Bored Ape Yacht Club por meio de uma colaboração com o colega rapper Eminem. A dupla lançou uma música e a apresentou no MTV Music Awards.

Em 6 de março, Snoop Dogg foi revelado como co-fundador de uma plataforma de streaming ao vivo alimentada por Web3 chamada Shiller ao lado do empresário de tecnologia Sam Jones. O aplicativo visa combinar a tecnologia Web3 com conteúdo de streaming em tempo real.

O mundo está mudando, e seu dinheiro também precisa acompanhar essa evolução. Invista em criptomoedas com Mynt!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok