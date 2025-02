FGTS: saque-aniversário será liberado automaticamente para trabalhadores demitidos

Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS e foram demitidos de 2020 até a publicação da medida provisória, que deve ser publicada amanhã, dia 28 terão o saldo liberado automaticamente, sem necessidade de solicitação junto à Caixa.

A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na quarta-feira, 26. “Você não precisa fazer nada para receber o dinheiro na sua conta, não precisa fazer a opção pelo saque”, afirmou o ministro.

Como será feita a liberação do FGTS?

Para evitar filas nas agências, a Caixa priorizará o pagamento pelos canais digitais. No entanto, quem preferir sacar presencialmente precisará apresentar:

**Cartão Cidadão e senha**;

Ou um **documento de identificação com foto e a carteira de trabalho**.

A MP será publicada na sexta-feira, 28, e prevê a liberação de R$ 12 bilhões, beneficiando cerca de 12 milhões de trabalhadores.

Quem pode sacar o saldo do FGTS?

A nova regra permite que trabalhadores demitidos sem justa causa possam retirar o saldo acumulado na conta vinculada à empresa que fez a rescisão do contrato. Ou seja, será possível sacar apenas o valor existente no FGTS no momento da demissão.

Para consultar o saldo disponível e verificar as condições do saque, os trabalhadores poderão acessar a Carteira de Trabalho Digital pelo celular.

Como será o pagamento?

A Caixa ainda divulgará detalhes sobre as formas de pagamento, mas já se sabe que o saque será realizado em duas etapas:

1ª fase – Liberação de até R$ 3 mil

Pagamento a partir de 6 de março, de forma automática.

2ª fase – Liberação do valor restante

Para quem tem saldo superior a R$ 3 mil, o restante será liberado 110 dias após a publicação da MP.

A medida vale apenas para trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e a publicação da MP. Novos optantes do saque-aniversário continuarão com restrições para sacar o saldo total em caso de demissão.