Lucro da Eletrobras recua 66% no 3º trimestre com impacto de provisões

A Eletrobras registrou lucro líquido de 965 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, queda de 66% na comparação anual em meio a um aumento de provisões para processos judiciais, informou a companhia na noite de terça-feira.

A empresa destacou provisões para contingências de 9,4 bilhões de reais, com aumento de cerca de 9 bilhões referentes ao caso judicial envolvendo o chamado empréstimo compulsório.

"Revisamos nossas provisões como parte de nossa avaliação contínua do dinâmico cenário jurídico com relação a disputas de empréstimos compulsórios....", afirmou.

Por outro lado, o indicador do resultado operacional Ebitda aumentou 4% na mesma comparação, para 5,6 bilhões de reais.

"O resultado do 3T21 foi impactado positivamente pelo forte desempenho operacional da Eletrobras, com destaque para o segmento de transmissão", disse a companhia em comunicado.

O segmento de transmissão foi beneficiado pela contabilização dos contratos renovados pela Lei 12.783/2021, como resultado do reperfilamento do componente financeiro da RBSE, no montante de 4,8 bilhões de reais, explicou a empresa.

O RBSE se trata de uma indenização a empresas de transmissão de energia pela renovação antecipada de seus contratos em 2012.

Além disso, a Eletrobras afirmou que o resultado também foi positivamente afetado pela repactuação do risco hidrológico, no montante de 4,2 bilhões de reais, decorrente das resoluções da agência reguladora Aneel, que homologaram a extensão dos prazos de outorgas de diversas usinas hidrelétricas.

A companhia ainda ressaltou reversão de impairments de 454 milhões de reais.

A companhia disse também que indicador dívida líquida/Ebitda atingiu o valor 0,9 vez, o menor dos últimos anos, "reforçando o compromisso da empresa com sua disciplina financeira".

Os investimentos realizados no período foram os maiores do ano, atingindo 1 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 50% na comparação anual.

Na geração de energia, foram investidos 570 milhões no trimestre, sendo 375 milhões de reais destinados a Angra 3.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"