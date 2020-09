Loft compra fintech de crédito imobiliário Invest Mais

A Loft, especializada em reforma e negociação de imóveis, anunciou nesta quinta-feira a compra da Invest Mais, que faz financiamento de imóveis, por valor não revelado.

Esta é a quarta aquisição da Loft em um ano (Decorati, Spry e Uotel). Criada em 2017, a Invest Mais atua como correspondente bancário e faz mais de 1.000 financiamentos ao ano.

“Esta aquisição permitirá que a Loft expanda a oferta de financiamentos facilitados e sem burocracia”, disse Mate Pencz, fundador e co-presidente da Loft.

A Loft diz que o volume agregado de financiamentos originados anualmente por ela e Invest Mais é de cerca de 1 billhão de reais.

A Loft surgiu em 2018 com apoio dos investidores Andreessen Horowitz, Vulcan Capital, Thrive Capital, QED Investors e Fifth Wall Ventures, com os quais já captou 275 milhões de dólares.

A empresa informou que em dois anos já intermediou negócios com mais de 1.500 apartamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e atualmente tem cerca de 3.500 imóveis à venda.