Liquidação da MadeiraMadeira oferece descontos de até 80%

O e-commerce de móveis MadeiraMadeira deu início ao “Saldão de Janeiro”, campanha que oferece descontos de até 50% em mais de 30 categorias. Na Casatema, varejista online da MadeiraMadeira focada em móveis infantis e para bebês, os descontos serão de até 80%.

As promoções vão até o dia 23 de janeiro, e contemplam móveis, objetos de decoração, iluminação, eletrodomésticos, entre outros.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades atrativas para que as pessoas possam construir, reformar e decorar, encontrando na MadeiraMadeira e na Casatema tudo o que precisam para começar o ano de casa nova”, diz Robson Privado, COO e co-fundador da MadeiraMadeira.

Como funciona a liquidação da MadeiraMadeira

A MadeiraMadeira disponibiliza cashback exclusivo e frete grátis para o sul e sudeste em produtos selecionados. Outra novidade é o boleto parcelado, em que os clientes poderão comprar os produtos com parcelamento de até 24 vezes, além de pagamento no cartão em até 12x sem juros ou Pix.

Para ter acesso a essas ofertas, basta baixar o aplicativo da MadeiraMadeira e conferir todos os canais de venda, incluindo site, WhatsApp, telefone e endereços das mais de 100 lojas físicas MadeiraMadeira espalhadas por todo o Brasil.

As ofertas da Casatema estão disponíveis no site oficial, nos canais de venda por Whatsapp 11 4200-0402 e telefone 3003-0115, além do show room.

Quais são as principais ofertas

Na MadeiraMadeira, as categorias a seguir são as que apresentam melhores condições de desconto durante a campanha.

Já na Casatema, estão contempladas as categorias Infantil, Montessori e Cama Juvenil, o que inclui diversas opções de camas, bicamas, camas com escorregador, beliches, decorações e mesas.

