Em esforço de vendas, Magazine Luiza oferece descontos de até 80% nesta sexta-feira, 6

A varejista Magazine Luiza promove a Liquidação Fantástica nesta sexta-feira, 6, evento que teve a primeira edição em 1994. A queima de estoque promete descontos de até 80% em produtos de diversas categorias, entre eletrônicos, calçados, utensílios domésticos e de beleza.

A iniciativa reúne promoções tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais. Além da varejista e seu markeplace, empresas que compõem o grupo também participam como a Netshoes, de produtos esportivos, Kabum!, de eletrônicos, e o Consórcio Magalu. Esses últimos devem ter ofertas ao longo de todo o mês de janeiro.

Na Netshoes, os consumidores poderão encontrar ofertas até 80% menores em calçados, roupas, bike e acessórios esportivos. Peças para futebol terão descontos menores, chegando a 70%.

O ecommerce esportivo também deve trabalhar com valores mais em contar para itens de marcas como Adidas, Asics e Mizuno. No caso do KaBuM!, os descontos são limitados a 60%.

Como funciona a queima de estoque da Magalu

Nas lojas físicas, a ação adota modelo “pegou, levou” no qual os consumidores compram os produtos e já levam para casa.

No período pré-pandemia, era comum ver as pessoas esperando a abertura das lojas e avançando pelos corredores, ao melhor estilo do que acontece nas celebrações de aniversário do Supermercado Guanabara.

As lojas abrirão às 7h nesta sexta-feira, uma hora mais cedo ao horário regular de abertura. Segundo a varejista, as ofertas variam de acordo com o estoque em cada loja.

Quais são as principais ofertas

Produto Descontos Preço à vista Preço até 10x no cartão Smart TV 50'' 4K Vizzion 10% R$ 1.999,00 R$ 2.099,50 Smart TV 32'' Android Vizzion 20% R$ 999,00 R$ 1.099,00 Smartphone LG K41S 32GB 50% R$ 599,00 sem juros Kit Lola Cosmetics Danos Vorazes - Shampoo + Máscara + Finalizador + Óleo + Booster 40% R$ 119,00 à vista Panela de pressão 60% R$ 25,00 à vista Lavadora Consul 12kg Cesto Inox 30% R$ 1.599,00 sem juros Colchão em Molas Ensacadas 30% R$ 549,00 à vista Box Casal 30% R$ 250,00 à vista Tênis Adidas Lite Racer 3.0 50% R$ 149,00 à vista

