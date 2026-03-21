Lembra da Texaco? O que aconteceu com a gigante do petróleo no Brasil

A Texaco, uma das maiores petrolíferas do século XX, deixou de existir como empresa independente após ser incorporada pela Chevron no início dos anos 2000.

Fundada em 1902 como The Texas Company, a companhia se tornou uma das pioneiras na produção e distribuição de combustíveis nos Estados Unidos.

Em 1987, entrou em proteção contra falência após perder uma disputa judicial bilionária para a Pennzoil. A empresa saiu da crise no ano seguinte, após acordo de cerca de US$ 3 bilhões.

Fusão encerrou operação independente

Entre 2000 e 2001, a Chevron concluiu a aquisição da Texaco, criando a ChevronTexaco. Posteriormente, o grupo voltou a usar apenas o nome Chevron.

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Com a operação, a Texaco deixou de atuar como companhia autônoma e passou a existir apenas como marca de combustíveis e lubrificantes dentro da estrutura da Chevron.

Saída e retorno no Brasil

No Brasil, a marca manteve presença por décadas, mas saiu do mercado entre 2007 e 2008, quando sua rede de distribuição foi adquirida pela Ultrapar, controladora da Ipiranga.

Os postos foram rebatizados, e a bandeira Texaco desapareceu das estradas.

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Em 2024, a Chevron firmou acordo com a Ipiranga para relançar a marca no país. A retomada ocorre de forma gradual, com a Texaco operando como marca licenciada dentro da rede da distribuidora brasileira.