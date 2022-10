João Camargo será o novo presidente do conselho da CNN Brasil

O empresário João Camargo, fundador do think tank Esfera Brasil, foi anunciado como presidente do conselho (executive chairman) da CNN Brasil e passará a comandar o canal de notícias, em nomeação divulgada nesta sexta-feira, 28. Ele assume o cargo de Rubens Menin, dono do canal, e que fez o convite a Camargo para a função, segundo comunicado oficial.

Menin se manterá no conselho, como acionista.

Com a nomeação na CNN Brasil, Camargo também deixa a partir desta sexta-feira o posto de CEO da Esfera Brasil e passa a ser presidente do conselho do think tank.

Além de fundador da Esfera Brasil, Camargo é um dos donos da gestora de recursos 89 Investimentos, que atua em logística, incorporação e comunicação, e acionista das rádios Alpha FM, BandNews FM, Disney, Nativa e 89 FM.

O empresário disse, em nota, que o convite trata-se de um "projeto desafiador" e que "encanta por ter a mesma natureza da Esfera Brasil, produzir conteúdo apartidário e independente, sempre em prol do Brasil".

Criada em julho de 2021, a Esfera Brasil tem promovido nos últimos meses uma série de encontros, debates e eventos com políticos do alto escalão e alguns dos maiores empresários do Brasil. Os eventos do grupo já receberam nomes como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputam o segundo turno da eleição presidencial.

Com a saída do fundador, a nova CEO da Esfera Brasil será Camila Funaro Camargo, até então diretora de Novas Negócios da organização.