JBS é multada em US$ 15 mil após surto de coronavírus

A JBS Foods, maior produtora de carne do mundo, recebeu uma multa de US$ 15.615 por não proteger a equipe contra o coronavírus em uma instalação do Colorado, onde pelo menos seis trabalhadores morreram.

A multa da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho, anunciada na sexta-feira, 11, veio um dia depois que os reguladores dos EUA emitiram uma multa de US$ 13.494 por uma infração semelhante pela Smithfield Foods Inc., a primeira sanção contra um frigorifico ligado ao surto de covid-19.

A multa cobrada contra Smithfield atraiu indignação como inadequada de dois senadores, um ex-oficial de segurança e um importante sindicato nacional. OSHA disse que era o máximo permitido por lei.

A JBS, com sede em São Paulo, chamou a citação OSHA de “totalmente sem mérito” no sábado, dizendo que a agência federal estava tentando “impor um padrão que não existia em março” quando o produtor de carne lutou contra a pandemia “sem nenhuma orientação”.

A instalação da empresa em Greeley, Colorado, “está em total conformidade” com todas as orientações recomendadas e foi auditada por especialistas em saúde e governo, disse a JBS.

A OSHA também disse que a multa contra a JBS era a máxima permitida. A JBS tem 15 dias úteis para contestar as conclusões.

Seis trabalhadores da fábrica de Greeley morreram de coronavírus, de acordo com a Food & Environment Reporting Network, uma organização sem fins lucrativos que rastreia surtos no sistema alimentar da América.

A fábrica no Colorado foi um epicentro inicial do coronavírus, à medida que a doença se espalhava rapidamente entre seus funcionários imigrantes, muitas vezes mal pagos, que trabalhavam em ambientes fechados por longos períodos. Em 11 de setembro, pelo menos 252 trabalhadores em frigoríficos, processamento de alimentos e fazenda morreram, mostram os dados da FERN.

A instalação de Greeley teve 14 casos confirmados nos últimos três meses e meio, disse a empresa em um comunicado.