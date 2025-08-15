Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos e investidora da Amazon, morre aos 78 anos

Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos, fundador da Amazon (AMZN), morreu na quinta-feira, 14, aos 78 anos. Jackie foi uma das investidoras iniciais da Amazon e ajudou a transformar a empresa de uma pequena livraria online em um gigante global, atualmente avaliado em quase US$ 2,5 trilhões. A mãe de Bezos era diagnosticada com demência com corpos de Lewy.

Jackie nasceu em Washington, D.C., no final de 1946, e foi criada em Albuquerque, no Novo México. Ela teve Jeff aos 17 anos, o que, na década de 1960, representava um grande estigma, especialmente em uma cidade como Albuquerque. Ela enfrentou dificuldades para concluir o ensino médio, com sua escola tentando expulsá-la, mas seu pai conseguiu negociar para que ela terminasse os estudos, embora não pudesse participar da cerimônia de formatura.

Após concluir o ensino médio, Jackie começou a trabalhar em um banco enquanto também se matriculava em cursos à noite. Jeff, ainda criança, a acompanhava nas aulas, e ela se dividia entre os estudos e a criação do filho. Sua dedicação foi reconhecida pelo próprio Jeff, que em 2020 mencionou com carinho o esforço de sua mãe, que aparecia nas aulas com duas mochilas — uma com livros e outra com fraldas e mamadeiras.