Italiana investe R$ 25 milhões em empresa de SC que marca horário em salão de beleza

Agendar um corte de cabelo ou fazer a barba é um problema para muitos brasileiros. O telefone toca, ninguém atende, e o WhatsApp parece ser ignorado.

Essa dor comum para os clientes é também um gargalo para negócios do setor de beleza, que ainda dependem de métodos analógicos para gestão e que, por vezes, acabam perdendo agendamentos por causa dessa confusão.

De olho nesse mercado, a italiana Zucchetti acaba de anunciar sua nona aquisição no Brasil. Só neste ano, é a segunda (a primeira foi um investimento de 180 milhões de reais numa plataforma de assinaturas digitais).

A multinacional de tecnologia e software de gestão pagou agora 25 milhões de reais pela AppBarber, uma startup de Chapecó, no oeste catarinense cujo app digitaliza a gestão de barbearias e salões de beleza.

Com isso, a Zucchetti alcança a marca de meio bilhão de reais investidos em aquisições no país.

“Estamos sempre atentos ao mercado, mas não fazemos loucuras. Olhamos para negócios que agreguem valor e que sejam viáveis a longo prazo. Nosso foco é encontrar empresas que fortaleçam nossa estratégia de crescer com produtos verticais e diversificados", diz Alessio Mainardi, CEO da Zucchetti no Brasil.

O Brasil é hoje o segundo maior mercado da multinacional no mundo, atrás apenas da Itália. Globalmente, a Zucchetti fatura algo em torno de 2 bilhões de euros, ou 12 bilhões de reais, na conversão. Por aqui, deve crescer 80% neste ano, numa estratégia que mistura crescimento orgânico com novas aquisições.

“Queremos sair da briga de preço. Nosso foco é oferecer soluções verticais robustas e entregar valor aos nossos clientes", A AppBarber encaixa perfeitamente nessa estratégia”, diz Mainardi.

Como tudo começou

A AppBarber nasceu de um problema simples: o fundador, Rafael Carvalho, não conseguia agendar um horário com o barbeiro.

A ideia virou um produto em 2015 e, em poucos meses, o app já estava em funcionamento. Hoje, a empresa oferece desde agendamento até controle financeiro, programas de fidelidade e pagamentos online.

“Nós resolvemos um problema básico e descobrimos que ele era muito maior do que pensávamos", diz Carvalho. "Hoje, temos cerca de 10.000 estabelecimentos na base e mais de 3 milhões de usuários. Nosso foco sempre foi aumentar o movimento e otimizar a gestão dos nossos clientes”.

Agora, com a Zucchetti, a meta da AppBarber é crescer 150% em três anos, especialmente no Brasil, que tem mais de 1 milhão de salões e barbearias.

Por que a Zucchetti comprou a AppBarber

A Zucchetti, que já atende 150.000 clientes no Brasil, aposta nas aquisições para crescer e diversificar. A compra da AppBarber ajuda o grupo a entrar de vez no mercado de beleza e fortalecer sua rede de 3.000 revendedores, espalhados por todo o país.

“Esse é um setor gigantesco, mas pouco digitalizado", diz Mainardi. "Nosso maior concorrente é a agenda de papel. Com a AppBarber, vamos ajudar esses empreendedores a modernizarem seus negócios”.

Quais são os planos futuros

A Zucchetti não esconde que o Brasil é prioridade. A empresa já estuda outras aquisições e prevê um crescimento orgânico de 30% em 2024.

No caso da AppBarber, o foco será escalar o modelo de revendas para ampliar o alcance da solução no mercado.

Com o investimento, a Zucchetti reforça seu posicionamento como um dos principais players de software de gestão no Brasil, agora também transformando a maneira como o mercado de beleza opera — do papel para o digital.