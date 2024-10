De Porto Alegre para o mundo: a Elofy traz ao Brasil soluções de RH reconhecidas globalmente

Nascida em Porto Alegre e parte do grupo Zucchetti, a Elofy amplia seu portfólio ao incorporar produtos internacionais, oferecendo um ecossistema global de soluções que aprimoram a eficiência na contratação, gestão e desenvolvimento de talentos.

Antes de ser adquirida em 2021 pela Zucchetti, a maior software house da Itália e uma das líderes europeias em soluções de TI, a brasileira Elofy já era reconhecida no mercado nacional por sua plataforma inovadora de gestão de desempenho e engajamento de colaboradores.

A integração com a empresa italiana permitiu que a Elofy tivesse acesso a uma gama de produtos internacionais, que agora estão sendo lançados no Brasil. Isso fortaleceu o portfólio da empresa e ampliou suas ofertas no mercado de RH, trazendo soluções reconhecidas globalmente para atender às necessidades locais.

“Nosso ecossistema de RH oferece qualidade e funcionalidades comparáveis aos principais players globais. Atendemos a empresas de diferentes portes e de todos os segmentos de negócio, iniciando pela etapa de recrutamento e seleção, passando por performance e desenvolvimento até o planejamento sucessório. Também nos destacamos por entregar uma solução escalável para gestão de metas em remuneração variável, atendendo a uma demanda crescente de empresas que buscam recompensar o engajamento por resultados, como Banco Inter, ArcelorMittal, Contabilizei e Fleury, entre outros”, destaca Daniel Kafruni de Oliveira, fundador da Elofy e, agora, diretor da vertical de HR Tech da Zucchetti Brasil.

Até a aquisição, a companhia operava com um modelo de autofinanciamento, controlando receitas e despesas para sustentar seu crescimento. A nova fase trouxe um parceiro estratégico que não só contribuiu com investimento, mas também com conhecimento de mercado.

As soluções da Elofy

A empresa também fortaleceu suas entregas nas frentes que já atendia o mercado, proporcionando uma experiência ainda mais rica e completa em funcionalidades, como avaliação de desempenho parametrizada, automação de pesquisas de clima, gestão de metas e feedback contínuo, equiparando-se aos principais players globais em qualidade e funcionalidades.

A expansão da Elofy no Brasil se fortaleceu com a adição ao portfólio de dois produtos internacionais da Zucchetti: o Inrecruiting e o Eggup. O Inrecruiting, agora disponível no Brasil, é um Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) que oferece uma gestão centralizada e eficiente de todo o processo de recrutamento e seleção. A plataforma se integra facilmente a outras ferramentas, otimizando contratações e tornando-as mais ágeis e estratégicas no mercado brasileiro. Já o Eggup é uma plataforma digital especializada em avaliação comportamental, destacando-se por realizar análises detalhadas de soft skills e alinhamento cultural. Essa solução tem sido essencial para empresas que buscam aprimorar suas equipes com base em competências comportamentais, promovendo um desenvolvimento mais alinhado às necessidades do negócio.

Transformando potencial em resultados

De acordo com um estudo da Gallup, empresa de análise de dados e consultoria, colaboradores engajados são 18% mais produtivos e contribuem para um aumento de 23% no lucro total das empresas. O problema é que pouco mais de dois de cada dez entrevistados se consideram “altamente engajados”.

Para resolver esse impasse, a Elofy oferece uma plataforma que combina gestão de desempenho e engajamento, com ferramentas de feedback, reconhecimento, planos de desenvolvimento individualizados e análises em tempo real.

O módulo de OKRs (Objectives and Key Results) alinha os objetivos individuais aos organizacionais, tornando as metas mais claras. O módulo de Remuneração Variável alinha a estratégia e seus resultados com políticas de reconhecimento financeiro para os profissionais.

Além de análises de desenvolvimento e desempenho, Kafruni destaca a atenção dada pela empresa à carreira. “Chegamos à conclusão de que, embora já existam oportunidades, precisamos focar na estruturação e formalização das trilhas de carreira dentro do produto”, afirma. “Isso faz com que os profissionais estejam no centro e se tornem os verdadeiros protagonistas de suas carreiras.”

Cases de sucesso

O crescimento na oferta de produtos e soluções já trouxe bons resultados para clientes como o Hospital São Pietro, um dos principais grupos de saúde de Porto Alegre. Enfrentando desafios no recrutamento e na gestão de desempenho, o hospital que já utilizava a plataforma Elofy conseguiu otimizar seus processos internos de recrutamento e seleção com o Inrecruiting.

Previsões

Para 2025, Kafruni prevê maior digitalização dos processos de RH, com foco em cultura de feedback e desenvolvimento de carreira, planejamento sucessório e reconhecimento por metas alcançadas.