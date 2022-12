Indústria de eletros divulga números de 2022 nesta quinta. Há notícias boas — outras nem tanto

Os resultados do ano na indústria eletroeletrônica brasileira serão conhecidos nesta quinta, 8, em evento promovido pela Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Os dados de venda de produtos do setor ao longo de 2022, ao que tudo indica, devem trazer boas notícias e outras nem tanto.

As informações preliminares dão conta que o setor de bens de capitais, como geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e automação e equipamentos industriais, se saiu bem ao longo do ano e deve ter crescimento nas vendas.

No outro oposto, com queda no volume de vendas, estão os bens de consumo, itens que fazem parte do dia a dia, a exemplo de computadores, notebooks e smartphones.

Uma possível explicação é que esses mercados cresceram fortemente ao longo dos últimos anos, impulsionados pelo home office, e agora passam por um momento de desaceleração.

Qual o tamanho desse mercado

Alguns dos principais números desse mercado até agora:

Em 2021, o faturamento da indústria eletroeletrônica alcançou R$ 211,3 bilhões

Foi um crescimento nominal de 22% em relação 2020, período em que fechou R$ 173,2 bilhões

Considerada a inflação de 16% do setor, a expansão real foi de 6%

Para este ano, a entidade trabalhou desde o início com a projeção de chegar a R$ 231 milhões

O valor representaria alta de 9% ao ano — descontada a inflação, apresenta uma valorização real de 2%.

No acumulado de janeiro a outubro, últimos dados apresentados pela Abinee, o setor teve queda de 5,2% na produção industrial em comparação com igual período de 2021. Em boa medida, o fraco desempenho das vendas de eletrodomésticos, por exemplo, colaborou para esse resultado.

