Índice de desenvolvimento de PMEs da China aumenta pelo terceiro mês consecutivo

A Associação Chinesa de Pequenas e Médias Empresas informou que uma série de políticas para estabilizar o crescimento foram introduzidas e implementadas, e que a confiança das PMEs continuou a se recuperar. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 11, o Índice de Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas foi de 89,4 em agosto, um aumento de 0,1 pontos em relação ao mês anterior, subindo por três meses consecutivos, e maior do que o mesmo período do nível do ano de 2022, e o mesmo que o mesmo período do ano de 2021.

A recuperação foi evidente no setor industrial e em alguns setores de serviços. O índice industrial aumentou por três meses consecutivos, com destaque para o índice de produção e o índice de pedidos internos e externos. No setor de transportes, correios e armazenagem houve um aumento por quatro meses consecutivos, e os índices dos setores de serviços sociais e de hospedagem e alimentação subiram dois meses consecutivos, com a atração do consumo de verão no setor de serviços sendo o principal motivo.

Os dados divulgados mostram ainda que cinco subíndices tiveram aumento e três caíram. O Índice de Sentimento Macroeconômico, o Índice Abrangente de Negócios, o Índice de Mercado e o Índice de Insumos aumentaram por três meses consecutivos. Já o Índice de Eficiência mudou de estável para crescente, e o Índice de Mão de Obra, o Índice de Custos e o Índice de Capital diminuíram.

Além disso, a situação das startups melhorou ligeiramente, com o aumento da proporção de empresas totalmente operacionais. Uma pesquisa sobre a taxa de abertura de uma amostra de empresas mostrou que 45,45% das empresas estavam totalmente operacionais em agosto, 1,7 ponto percentual a mais em relação ao mês anterior.