iFood e Tembici lançam aluguel de bicicletas elétricas para entregadores

A foodtech iFood, em parceria inédita com a empresa de micromobilidade Tembici, inaugura em São Paulo o iFood Pedal, um projeto pensado e desenvolvido exclusivamente para entregadores que usam bicicleta.

A iniciativa acontece a partir do espaço Ponto de Apoio iFood Pedal e do curso Pedal Responsa. No espaço localizado no bairro de Pinheiros, serão disponibilizadas 500 bicicletas elétricas até o fim do ano, que podem ser usadas pelos entregadores em ciclos de até 4 horas. As bicicletas do projeto têm o motor acionado com a pedalada, não possuem acelerador, têm velocidade limitada a a 25 km/h e bateria com autonomia de 60km.

Para o uso é preciso aderir ao plano semanal de R$9,90 que dá direito ao uso de bicicletas comuns gratuitamente, ou de bikes elétricas com mais R$2 adicionais por dia. Segundo Roberto Gandolfo, vice-presidente de logística do iFood, o valor cobrado é factível para o entregador, considerando que ele ganha cerca de 8 reais por entrega e pode realizar entre uma a três entregas por hora, aumentando o rendimento com a agilidade dessa bicicleta.

“Durante os primeiros meses serão avaliadas a aderência e impacto do projeto no dia a dia destes entregadores a fim de serem identificadas possíveis melhorias para que a solução seja escalada gradativamente. Pensamos neste modelo para melhorar a condição de trabalho dele ao aumentar a distância com menor esforço. Assim como o uso de drones, o que esperamos é inovar nos modais e oferecer novas oportunidades de produtividade e renda”, afirma Gandolfo.

Para ser lançado, o projeto passou por uma etapa de desenvolvimento de quase dois anos, escutando 600 entregadores em São Paulo, que relataram pedalar cerca de 30 km por dia. Pensando nisso, no Ponto de Apoio iFood Pedal, além de retirar e devolver as bikes elétricas, os entregadores recebem máscaras, álcool em gel, o capacete e a bolsa, permitindo que eles voltem para casa sem carregá-la. O espaço funciona todos os dias, das 10h às 23h, e oferece estrutura de banheiros, água, café, recarga para celular e local para refeições.

Ainda segundo o iFood, todas as medidas de segurança, higienização e distanciamento social foram implementadas e endereço escolhido considerou a conveniência dos entregadores em um dos pontos com grande concentração de pedidos.

A Tembici dá escala ao serviço de bicicletas elétricas no Brasil. Além da nova parceria com o iFood a empresa entregou 500 bicicletas deste modelo no Rio de Janeiro. Para eles, o movimento é natural em um mercado que deve crescer. Na pandemia, por exemplo, foi observado o aumento do uso da bicicleta, sendo no iFood o meio de transporte escolhido por 7 mil entregadores de São Paulo.

“A bicicleta do Tembici foi inicialmente pensada para ser utilizada por até uma hora, mas percebemos esse movimento dos entregadores há algum tempo e então decidimos nos unir ao iFood para criar um plano que melhor pudesse atendê-los. A micromobilidade é um tema novo e esse projeto piloto ajuda a entender como avançar”, diz Mauricio Villar, co-fundador do Tembici.

Quem adere ao Pedal iFood também tem acesso ao Pedal Responsa, curso desenvolvido pelo Aromeiazero com o objetivo de abordar cuidados e responsabilidades dos entregadores com a bike elétrica, além de trazer outros temas, como saúde, prevenção ao coronavírus e comunicação com o cliente. Após uma avaliação online do curso com duração de duas horas, os participantes recebem um certificado de formação e ganham um kit contendo power bank, garrafa de água, jaqueta corta vento e uma camisa de proteção UV.

”O curso busca a valorização da ciclologística e da diversidade. Acreditamos que as mulheres podem ter ainda mais espaço espaço nessa nova plataforma e buscamos ao menos 25% delas entre todos os participantes. Além disso, nosso objetivo principal é ressaltar os aspectos positivos da utilização das bikes na logística para cidades mais sustentáveis”, diz Murilo Casagrande, diretor de desenvolvimento institucional do Aromeiazero.

Funcionamento

Para ter acesso ao plano, os (as) participantes deverão acessar iFood Pedal, no app iFood para Entregadores. Após a realização do cadastro, seleção e pagamento do plano, o entregador já está liberado para utilizar todos os benefícios;

Plano semanal por R$ 9,90.

Bike Elétrica – iFood Pedal

Adicional de R$ 2 por dia para retirada de bike elétrica no Ponto de Apoio iFood Pedal – Pinheiros.

O entregador tem direito a 2 viagens de até 4 horas, respeitando o intervalo de 4 horas entre elas.

Caso este tempo seja ultrapassado, há cobrança de R$ 5 a cada 1 hora;

Bike Manual – Bike Sampa

Acesso pelo app do Bike Itaú – sem cobrança adicional;

Até 2 retiradas por dia nas estações do Bike Sampa;

Viagens de até 4 horas inclusas. Caso este tempo seja ultrapassado, há cobrança de R$ 5 a cada 1 hora;

Disponibilidade 24 horas – exceto das 16h às 19h.

Inicialmente, o plano deve ser adquirido pelo app do iFood para Entregadores com uso do cartão de crédito e, nos próximos meses, outras formas de pagamento serão incluídas.