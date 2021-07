Hypera compra 12 marcas de remédios da Sanofi por US$ 190 mi

A Hypera celebrou contrato com a Sanofi para a aquisição de 12 marcas de medicamentos isentos de prescrição no Brasil, México e Colômbia pelo valor de US$ 190,3 milhões. Entre os produtos adquiridos estão o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e o antisséptico Cepacol, além dos medicamentos de prescrição Buclina, para estímulo do apetite, e Hidantal, indicado para tratamento de epilepsia, entre outros. O Brasil representou aproximadamente 67% da receita líquida desse portfólio em 2020.

"A transação está alinhada com a estratégia da companhia de fortalecer sua presença no mercado brasileiro por meio de produtos com alto potencial de crescimento. Com a conclusão dessa aquisição, a Hypera Pharma incrementará sua atuação nas categorias de Consumer Health e Produtos de Prescrição, com destaque para sistema nervoso central e gastrointestinal", ressaltou a empresa em comunicado.

A Hypera Pharma e a Sanofi assinarão acordo de fabricação e fornecimento em conexão com a transação, por meio do qual a Sanofi continuará a fornecer produtos à companhia pelo período de até 3 anos. A transação também está sujeita a certas condições precedentes, entre elas a aprovação pelas autoridades antitrustes competentes.

