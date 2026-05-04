Hotelaria de luxo na Serra Gaúcha passa a contar com medicina de ponta

A excelência na hotelaria premium vai além da estrutura de hospedagem — e passa também por detalhes que fazem a diferença, como a incorporação de serviços de saúde em padrão elevado.

Nesse contexto, o Kempinski Laje de Pedra formalizou no dia 2 de maio, em Canela (RS), uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein para integrar atendimento médico ao empreendimento, em evento que contou com a presença da CEO global da rede, Barbara Muckermann.

Durante o evento, Barbara destacou o peso estratégico da colaboração e a conexão entre as marcas. A executiva lidera a Kempinski, grupo com sede em Genebra, na Suíça. “Parcerias com instituições de prestígio fazem parte da trajetória da Kempinski. É um privilégio unir essa história a um destino já consolidado como a Serra Gaúcha”, afirmou.

O acordo prevê a instalação de um ambulatório com suporte de telemedicina dentro do complexo, com atendimento voltado a hóspedes, proprietários e colaboradores. A operação seguirá protocolos do Einstein, que figura entre os melhores hospitais do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, da revista Newsweek.

Na prática, o modelo permitirá atendimentos de baixa complexidade com médicos generalistas e pediatras, além de acesso remoto via aplicativo, com possibilidade de teleconsultas e prescrição médica.

“O Kempinski Laje de Pedra nasce com o compromisso de oferecer uma experiência completa, onde cada detalhe é pensado para proporcionar tranquilidade e bem-estar. Ter o Einstein dentro do empreendimento reforça esse propósito, conectando nossos clientes a um dos mais elevados padrões de medicina do mundo”, afirma José Ernesto Marino Neto, sócio gestor do projeto.

Reposicionamento de R$ 1 bi

O Kempinski Laje de Pedra é um projeto de reposicionamento de um dos ícones da hotelaria da Serra Gaúcha, com investimento total que supera R$ 1 bilhão, considerando obra e desenvolvimento imobiliário.

O complexo combina hotel e residências de alto padrão, com 156 apartamentos no hotel e 195 unidades residenciais em modelo híbrido, com metragens que variam de aproximadamente 50 m² a mais de 200 m². A estrutura inclui quatro piscinas, spa, centro de convenções, anfiteatro e 12 operações gastronômicas, além de cerca de 12 mil m² de áreas comuns voltadas a lazer e bem-estar.

Localizado em Canela, município vizinho à turística Gramado, o empreendimento reforça o posicionamento da Serra Gaúcha como destino de alto padrão.

Em retrofit, o Kempinski Laje de Pedra será o primeiro empreendimento da rede alemã no Brasil e adota um modelo que combina hotelaria de luxo, residências e um hub de serviços. O projeto inclui spa com mais de mil metros quadrados, fitness center, teatro, centro de convenções e programação cultural.

Ao integrar saúde ao projeto desde a concepção, o empreendimento adiciona uma camada de serviço que dialoga diretamente com um público de alto padrão, para quem conveniência, segurança e previsibilidade também fazem parte da experiência.

Antes da formalização da parceria na noite de sábado, o empreendimento promoveu uma apresentação da Orquestra Filarmônica Kempinski Laje de Pedra, que também passa a integrar a programação cultural do projeto com repertório de clássicos da música popular brasileira.