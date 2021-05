Hering eleva lucro e receita no 1º trimestre

A Cia Hering divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 19,8 milhões de reais para o primeiro trimestre ante desempenho positivo de 5 milhões no mesmo período de 2020.

A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 14,3 milhões de reais, alta de 25,8% na comparação anual.

A receita líquida cresceu 4,8%, para 285,1 milhões de reais e as vendas no conceito mesmas lojas reverteram desempenho afetado pelas medidas de isolamento social do ano passado, registrando alta de 11,4%, ante queda de 22,2% um ano antes.

O indicador de vendas mesmas lojas do primeiro trimestre deste ano considera todas as marcas do grupo enquanto o comparativo com 2020 considera apenas Hering e Hering Kids.

A companhia encerrou o trimestre com 775 lojas, das quais 755 no Brasil e 20 no mercado internacional. No trimestre, foram abertas três novas lojas e quatro foram fechadas.

A Cia Hering afirmou que no segundo trimestre vai acelerar inaugurações de lojas, num "cenário de menor restrição de circulação". A empresa reafirmou meta de abertura de 125 lojas em 2021 "em formatos compactos" e conversão de 10 megalojas.

No mês passado, o Grupo Soma anunciou acordo para incorporar a Cia Hering, que foi avaliada em cerca de 5,32 bilhões de reais.