Grupo chinês anuncia fábrica para 1 bi doses da vacina Pfizer-BioNTech

A chinesa Shangai Fosun, um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo, anunciou que deverá formar em uma joint venture de 200 milhões de dólares com a BionNTech , da Alemanha, para construir uma fábrica de vacinas na China com capacidade para produzir 1 bilhão de doses por ano. Cada uma das partes terá direito a 50% dos rendimentos do novo empreendimento, informou o jornal South Morning Post.

O anúncio do acordo entre as duas empresas ocorre em um momento no qual os países discutem se renunciam às patentes das vacinas contra Covid-19, com possíveis impactos sobre o valor das licenças de fabricação. A Alemanha, sede da BionNTech, se declarou contrária à proposta apoiada pelos Estados Unidos, Índia e África do Sul para a quebra de patentes.

A China é o país que mais aplicou doses do imunizante até hoje. Mais de 317 milhões de chineses já foram vacinados, diante de 257 milhões de americanos, 167,5 milhões de indianos e 52,4 milhões de britânicos.