Protesto de Greta e outros destaques da sexta-feira na COP26

A sexta-feira, 5 de novembro, deve ser marcada pela presença de jovens do mundo todo na Conferência das Partes, a COP26. Somente da organização de ativistas pelo clima com idade entre 15 e 19 anos, o Engajamundo, são 31 brasileiros. Além disso, há participantes de outras entidades como a Perifa Sustentável e o movimento indígena.

Neste dia também é esperado um protesto da ativista Greta Thunberg, na ação chamada de Fridays For Future (Sexta-feiras pelo futuro, em tradução livre). Neste momento, assim como em outras COPs, a ativista deve pedir por mais ação e resultado por parte dos governos.

Assim, os jovens buscam estar bastante envolvidos nas discussões de clima, uma vez que serão eles o que mais verão as mudanças no planeta caso não sejam fechados acordos para frear o aquecimento global em 1,5 grau celsius, como é esperado até o fim desta conferência.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

