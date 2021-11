De Greta Thunberg a Princípe Charles: brasileiros têm demandas na COP26

A sexta-feira, na COP26, deve ser marcada pela juventude. Pessoas de 15 a 29 anos dos cerca de 200 países participantes da Conferência das Partes, manifestam suas ambições por meio de palestras, painéis e protestos.

Conheça o mais completo curso de formação executiva sobre ESG no Brasil.

Do Brasil há o Engajamundo, uma organização com 31 jovens. Outras organizações de jovens brasileiros também se organizaram e estão pelos corredores da COP.

Neste contexto, está marcado um protesto capitaneado pelo Fridays for Future, da Greta Thunberg, a partir das 11h30 em uma praça próxima da Conferência.

Além disso, a EXAME participou na noite de ontem de um evento no qual governadores brasileiros tiveram a oportunidade de apresentar propostas sustentáveis ao Príncipe Charles.

Uma curiosidade do momento foi a falha no fone do Príncipe, que ficou sem tradução simultânea e passou a ser ajudado pela brasileira Flavia Bellaguarda, da Rede LaClima.

Na ocasião, o príncipe ainda lembrou de viagem ao Brasil em 91, pouco antes da Rio 92. "Em 30 anos, criamos uma catastrofe", afirmou.

Assista ao vídeo:

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

Leia a cobertura completa da EXAME sobre a COP26