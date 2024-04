Precavida Brasil quer expandir atuação no mercado nacional de precatórios

A Precavida Brasil, empresa especializada na negociação de precatórios, com quatro anos de mercado, já deixou a vida de startup para trás. Hoje, concorre com grandes players do mercado e é uma das poucas empresas que atuam em todos os estados do país.

Em 2019, ano de sua criação, a Precavida Brasil atuava como prestadora de serviço e os sócios utilizavam capital próprio e de familiares e amigos para bancar os pagamentos antecipados de precatórios (requisição de pagamento de uma quantia certa feita ao ente público após condenação judicial definitiva de municípios, estados ou União).

Hoje, a empresa atua por meio de dois FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) com investidores majoritariamente institucionais. A procura é tão grande que a empresa fechou os fundos para novos cotistas no fim de 2023 e pretende reabrir somente em julho de 2024.

Até o momento, a Precavida Brasil já realizou mais de 680 operações, com um volume superior a R$ 150 milhões em precatórios.

“Só em 2023 foram realizadas 360 operações, um crescimento de 135% em relação a 2022. Foram quase R$ 75 milhões adquiridos em precatórios”, conta Ricardo Godoy, sócio-diretor da Precavida Brasil.

Este ano a expectativa é realizar mais de 500 operações com um montante superior a R$ 140 milhões em precatórios antecipados, quase o mesmo volume da soma dos anos anteriores. Outra meta é expandir a operação e atender cada vez mais municípios e estados pelo Brasil.

Receita de sucesso

Segundo Godoy, o cálculo dos valores a serem pagos nas antecipações é praticamente padronizado no mercado. Os percentuais são de acordo com o prazo de recebimento do precatório. Então, a Precavida Brasil aposta em três diferenciais para conquistar a confiança dos credores: agilidade, transparência e atendimento personalizado.

“Nossos concorrentes levam, em média, 20 dias para cada processo, enquanto concluímos em apenas quatro. Como os credores querem agilidade, muitos vêm de outras empresas para fechar com a gente”, afirma o sócio-diretor da Precavida Brasil. “Além de menos burocracia, pagamos percentuais competitivos.”

Todo o processo é realizado de forma online, o que permite à empresa atuar em todo o Brasil sem necessidade de deslocamento da equipe. A assinatura do contrato, por exemplo, é feita por meio de videoconferência com o cartório. E o pagamento é feito em até 24 horas após a assinatura.

Além da equipe que atua na sede da empresa em Belo Horizonte (MG), a Precavida Brasil conta com mais de 50 parceiros em todo o país, que atuam como consultores dos credores.

“Para cada credor, explicamos porque ele receberá aquele valor, pois ele depende do prazo programado para o pagamento do precatório pelo governo”, conta o executivo. “E cada instância paga em prazos diferentes, é preciso acompanhar o mercado.”

Vantagens

Godoy aponta que, ao receber o valor antecipado do precatório, o credor mitiga riscos, já que os processos podem sofrer atrasos, resultados de mudanças na política.

Além disso, o executivo acredita que há um impacto positivo na economia com as antecipações. Quando os credores vendem seus precatórios, mais de 90% desse valor vai direto para o consumo, movimentando a economia.

“Os credores utilizam o dinheiro para reformar a casa, comprar imóvel para os filhos, custear a educação de filhos e netos, pagamento de dívidas, gastos com saúde e até para viagens pelo mundo”, lista o sócio-diretor. “Mas há também empresários que utilizam o dinheiro para investir no próprio negócio.”