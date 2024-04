Madonna no Rio: loja oficial tem terço de R$ 1 mil, 'camisa da Seleção' e outros itens; veja

A poucos dias para a tão aguardada apresentação de Madonna no Rio de Janeiro, em 4 de maio, na Praia de Copacabana, a diva pop lançou uma linha de produtos exclusivos para os fãs brasileiros. O show é o último de The Celebration Tour.

Entre os itens disponíveis estão três diferentes camisas, uma com a logo da turnê e outras duas que fazem alusão à camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Há também pôster oficial, ecobag e até um terço religioso personalizado.

Os produtos estão disponíveis somente na loja virtual da The Celebration Tour (com acesso via smarthpone) e os preços variam entre 45 e 200 dólares (cerca de 232 reais e 1.032 reais, levando em conta a cotação atual).

O item mais barato é uma camisa com a arte da turnê, que custa 45 dólares (cerca de 230 reais). Já o terço banhado a ouro, com a imagem do Cristo Redentor, passa de R$ 1 mil, na conversão.

As camisetas em referência a Seleção, por sua vez, saem por mais de 400 reais, cada. Vale lembrar que os preços não incluem o valor do frete da compra, que é mais caro para quem deseja receber os itens antes do show.

Loja oficial da Madonna vende itens personalizados para fãs brasileiros

Madonna postou storie divulgando itens de sua loja oficial

“The Celebration Tour” no Rio de Janeiro

Essa é a 4ª vez que Madonna se apresenta no Brasil e esse deve ser o seu maior show, uma vez que são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro. A última vez que a cantora esteve no país foi há 12 anos.

Com início previsto às 21h45, o evento terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.

Quais serão os anunciantes durante o show?

Os patrocinadores do show foram priorizados para o acordo e o Itaú, responsável pelo show, foi o primeiro a ser contatado e será detentor dos direitos de transmissão. O banco, diz a reportagem, pagou pelo espaço.

O Grupo Heineken, que também faz parte da lista de patrocinadores da The Celebration Tour no Brasil, comprou a segunda cota. A terceira (e última) foi adquirida pela Nivea.