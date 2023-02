Gerdau firma parceria inédita com Gerando Falcões e The Town para transformar favela de SP

A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, firmou acordo inédito com o The Town, festival de música dos mesmos criadores do Rock in Rio, e com a ONG Gerando Falcões para um projeto que traz soluções para o desenvolvimento social da Favela do Haiti, em São Paulo.

A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, pretende usar toda a potência dessa união para inspirar a sociedade civil, empresas privadas e instituições públicas a espalharem essa iniciativa por todo o Brasil, mostrando que, trabalhando em rede, conseguimos interromper o ciclo da pobreza nas favelas do país.

A Gerdau, que já destinou mais de R$ 10 milhões à ONG Gerando Falcões por meio de diversas parcerias, tem atuado de forma bastante intensa em soluções para resolver o problema da vulnerabilidade habitacional no país.

“Estamos muito felizes em nos unir à Gerando Falcões, à Town e à Prefeitura de São Paulo para impactar de forma transversal e positiva a vida de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, reforçando o compromisso da Gerdau de ser parte das soluções aos desafios da sociedade”, afirma Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da Gerdau. “Essa parceria possibilitará a construção de um novo futuro por meio de um projeto transformador e indutor do desenvolvimento socioeconômico da população local.”

Outro projeto – este desenvolvido pela Gerdau dentro de casa, é o “Reforma que Transforma”. A proposta, como o próprio nome diz, é reformar 13 mil residências nas regiões onde a Gerdau atua, com investimento de R$ 40 milhões ao longo dos próximos anos.

Faz parte do projeto o Favela 3D (Digital, Digna e Desenvolvida), no qual a Gerdau e seus parceiros se unirão para interromper o ciclo de pobreza da Favela do Haiti, localizada na região Sudeste de São Paulo, por meio de uma metodologia escalável e sustentável que será implementada em prol do desenvolvimento da comunidade.

O que é o Projeto Favela 3D?

O Favela 3D é um projeto de erradicação da pobreza de maneira sistêmica da Gerando Falcões. Para isso, trabalha com base em uma mandala de impacto que contempla: moradia digna, acesso à saúde, direito à educação, cidadania e cultura de paz, primeira infância, meio ambiente, geração de renda e cultura, esporte e lazer.

O projeto está em andamento em quatro territórios: na Favela Marte, em São José do Rio Preto (SP), na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), no Morro da Providência, no Rio de Janeiro (RJ) e em Vergel do Lago, em Maceió (AL).

Os locais possuem características e populações diferentes, permitindo que a metodologia se adeque e se consolide em ambientes distintos, que seguem com trabalhos que serão realizados ao longo dos próximos dois anos.

Como será o trabalho na Favela do Haiti?

A Favela do Haiti foi escolhida pela Gerando Falcões para ser a quinta Favela 3D do Brasil e o piloto do projeto contará com o investimento e o apoio do The Town, proporcionando uma melhor qualidade de vida para as mais de mil pessoas que moram no local.

O trabalho na região começou a ser colocado em prática desde 2022, quando foi realizado um estudo no local que identificou o percentual de pessoas que ficaram entre a “pobreza” e o início da “dignidade” na classificação da busca pela “quebra do ciclo da pobreza”.

A partir disso, o projeto iniciou um trabalho em conjunto com a comunidade para identificar as principais estratégias para o desenvolvimento das prioridades. Após o diagnóstico, iniciou-se a etapa de planejamento em cocriação com a comunidade local.

Nessa fase, foi realizada a priorização dos temas mais sensíveis para os moradores da comunidade e, agora, está sendo desenvolvido o planejamento de ações urgentes, pautado em três grandes frentes: urbanismo e moradia, geração de renda e desenvolvimento social.

Todo o projeto é realizado em conjunto com os moradores, e a meta é criar soluções de transformação física e urbana para garantir espaços públicos de qualidade e moradia digna a 290 famílias (o que equivale a cerca de mil pessoas), até outubro de 2023.

Em paralelo, são trabalhadas ações como fortalecimento comunitário, empregabilidade, empreendedorismo, capacitações profissionais e acompanhamento individualizado das famílias até dezembro de 2024.

União entre empresas

A Gerdau, parceira da Rock World desde a edição de 2022 do Rock in Rio, traz uma bagagem fundamental por já atuar com o Favela 3D na revitalização de habitações de comunidades, já que além de ser considerada a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras do material nas Américas, vem atuando fortemente em projetos focados em habitação, educação e reciclagem.

A empresa tem ainda um histórico de parcerias com a Gerando Falcões e participa do projeto Favela 3D, impactando mais de 670 pessoas da Favela Marte, em São José do Rio Preto (SP), que passarão por uma significativa mudança de vida.

“Para superar a pobreza, precisamos de uma agenda de colaboração mútua, com articulação entre todos os setores da sociedade, além de estudos extremamente técnicos e tecnologia de ponta em prol de uma transformação sistêmica nas favelas. Por isso, o Favela 3D é um projeto de interesse público, porque trata-se de uma solução baseada em dados e inovação para a superação da pobreza crônica no Brasil”, destaca Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

Lyra criou o projeto por meio de uma reflexão inspirada na corrida espacial, sobre o porquê de estarmos esgotando nossas capacidades e nossos recursos para colonizar outro planeta, enquanto ainda existem milhares de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza na Terra.

A partir disso, o Favela 3D nasce para transformar essa realidade. De pessoas que vivem em territórios que são resultados da ausência de políticas efetivas, do abandono, da segregação e da desigualdade social e racial.

Um projeto de atuação sistêmica que propõe soluções de desenvolvimento, geração de renda e urbanismo social, cocriadas em participação com a população local e tendo como objetivo mandar a pobreza das favelas para o museu antes de Marte ser colonizado.

“Este é um projeto muito especial para nós. Vamos oferecer todo o potencial de mobilização que uma marca como o The Town carrega. Com a parceria com o Favela 3D, queremos inspirar as pessoas, empresas, órgãos e instituições para se juntarem ao The Town e espalharem essa iniciativa por todo o país, promovendo mudanças na qualidade de vida de milhares de pessoas. Com uma união potente entre as organizações, o ciclo da pobreza nas favelas do Brasil tem solução, tem jeito! Transformando o nosso entorno, transformamos o mundo todo”, garante Roberto Medina, presidente da Rock World (empresa responsável pelas realizações do Rock in Rio e The Town).

Ele reforça ainda o compromisso de usar toda o poder de comunicação do festival para chamar a atenção da política pública e do empresariado como um todo para que mudanças efetivas na sociedade possam acontecer. O The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, na Cidade da Música, localizada no Autódromo de Interlagos.