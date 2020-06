Gerdau é mais uma eleita pela gestora Dynamo

Depois de nove anos com fundo fechado, a Dynamo captou R$ 1 bilhão no auge do estresse do mercado brasileiro. Agora, todo mundo quer saber quais serão as eleitas da gestora fundamentalista mais tradicional do país. Depois de Alpargatas e Natura, a novidade anunciada hoje é uma posição de 5,3% em Gerdau.

O valor de mercado da siderúrgica está em R$ 15,8 bilhões. Desde o fim de fevereiro, a companhia perdeu 43% de sua capitalização, quando marcava R$ 27,8 bilhões na B3. A cotação em bolsa ficou agora bem distante do valor patrimonial da empresa, que era de R$ 27,1 bilhões ao fim de dezembro.

A companhia teve receita líquida de pouco menos de R$ 40 bilhões no ano passado, com Ebitda de R$ 5,7 bilhões. Com mais de 110 anos de existência, a Gerdau afirma em seu site que é a maior produtora de aço do país e a maior recicladora da América Latina.