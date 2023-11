Gerdau contribui para o Grande Prêmio de São Paulo de F1 já ter seu primeiro recorde

Há dois dias do início dos treinos e provas do Grande Prêmio de São Paulo de F1, nesta quarta (1º), o Autódromo de Interlagos ganhou um novo recorde, mas não de velocidade: um trio de mastros de 40 metros, que vão sustentar as bandeiras do Brasil da cidade e do estado de São Paulo.

O conjunto é o terceiro maior do Brasil – atrás apenas dos que estão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e na Praça da Bandeira, em São Paulo. Para construí-los, a Gerdau utilizou mais de 10 toneladas de aço – 70% de origem reciclável, de sucata recolhida pela empresa em parceria com cooperativas de catadores país afora.

Para dar forma aos mastros, o aço foi forjado primeiro em forma de chapas planas na usina de Ouro Branco, em Minas Gerais. De lá, foi transportado até Charqueadas, no Rio Grande do Sul, onde tomaram a forma de um cilindro.

Do Sul, foi trazido, em partes, por caminhões até o Autódromo de Interlagos, onde um gigantesco guindaste montou as peças sobre a base preparada em frente ao busto de Ayrton Senna.

Para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, a construção do equipamento é motivo de orgulho para a marca. “Somos uma empresa brasileira de 122 anos e fornecedores oficiais de aço do Grande Prêmio de São Paulo. Poder contribuir para a imagem do país em um evento global é motivo de grande orgulho”, comenta.

O marco fica num ponto estratégico da pista, a entrada da reta dos boxes, local sempre enquadrado pelas câmeras de transmissão, que vai dar ainda mais visibilidade às bandeiras. É a maior bandeira do circuito mundial de F1.

“Pelo fato de ser um aço reciclado, isso significa que ele movimenta 1 milhão de brasileiros e brasileiras que estão nas ruas pegando sucata para seu sustento. Através de parcerias, a gente coloca essa sucata em nossas operações e recicla, dando vida nova”, diz Werneck.

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de F1 acontece no domingo, 5, e a expectativa é de recorde de público neste ano, superando os 230 mil espectadores de 2022.

Além dos mastros, o Grande Prêmio de São Paulo de F1 homenageará e presenteará Rubens Barrichello, um dos principais pilotos brasileiros da história, com um troféu de aço 100% reciclável produzido pela Gerdau. O designer responsável pela obra é Fred Gelli, cofundador e CEO da Tátil Design, considerado pela Fast Company Magazine um dos 100 mais criativos do mundo e pela Design Week um dos dez designers mais influentes e um dos criadores do logo da Olimpíada do Rio de Janeiro 2016.