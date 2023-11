A homenagem da Gerdau ao gigante das pistas

O Grande Prêmio de São Paulo foi marcado não só pelo recorde de público (267 mil pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos nos três dias de evento) como também pelas homenagens feitas a Rubens Barrichello em comemoração pelos 30 anos da estreia dele na Fórmula 1. Rubinho, como é conhecido pelos fãs do automobilismo, recebeu da Gerdau na manhã do último domingo um troféu feito em aço 100% reciclável assinado pelo designer Fred Gelli, um dos criadores do logo da Olimpíada do Rio de Janeiro 2016, e uma das 100 mentes mais criativas do mundo pela revista Fast Company.

“A Gerdau é uma empresa brasileira com 122 anos de história, que sempre esteve próxima do setor automotivo, um de seus principais clientes. Fazer parte da homenagem a um dos pilotos brasileiros mais famosos e respeitados em todo o mundo, enquanto destacamos os atributos de sustentabilidade e tecnologia do nosso aço, é motivo de muito orgulho”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

A estrutura do troféu em formato de oito, diz ele, foi inspirada nos clássicos autoramas e no processo infinito da reciclagem. “A obra é uma oportunidade de criar uma simbólica materialização do aço reciclável feito a partir da reciclagem”, explica o designer. Além do troféu, Gelli desenhou as dez medalhas confeccionadas em aço entregues a fiscais de pista pelo trabalho como voluntários no Grande Prêmio de São Paulo.

Rubens Barrichello: 30 anos de carreira

Um dos pilotos mais experientes em pistas de alta velocidade, Barrichello disputou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de maneira ininterrupta entre os anos de 1993 e 2011, participando de 326 GPs. Foi também companheiro de equipe de Michael Schumacher pela Scuderia Ferrari entre 2000 e 2005, e encerrou sua carreira na competição no Grande Prêmio do Brasil de 2011, com 11 vitórias e 68 pódios ao todo.

“Rubinho construiu uma trajetória de muito sucesso no automobilismo, tornando-se uma grande referência no esporte. A entrega do troféu pelos seus 30 anos de estreia na Fórmula 1 é muito simbólica, pois remete ao passado e ao futuro da categoria. A peça feita em aço 100% reciclável da Gerdau aponta para o compromisso da Fórmula 1 com o futuro sustentável do planeta”, destacou Alan Adler, CEO do GP São Paulo de F1.

O aço oficial do Grande Prêmio

Fornecedora oficial de aço do evento, a Gerdau usou o produto – 100% reciclável e com baixa emissão de carbono – na modernização do Autódromo de Interlagos, como nas estruturas para a transmissão audiovisual da prova que ficarão de legado para a cidade de São Paulo.

O público que compareceu ao Autódromo também pôde conferir de perto o recém-inaugurado trio de mastros de 40 metros, que sustentam agora as bandeiras do Brasil, da cidade e do estado de São Paulo.

Para construí-los, a Gerdau utilizou mais de 10 toneladas de aço – 71% de origem reciclável, de sucata recolhida pela empresa em parceria com cooperativas de catadores país afora.