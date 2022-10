5G e robôs inteligentes: Futurecom 2022 traz tendências de telecom em evento para 30 mil pessoas

Começa nesta terça-feira, 18, a Futurecom 2022, um dos principais eventos dos setores de tecnologia e telecomunicações do país. Após hiato de dois anos, essa será a primeira vez que conferência volta a acontecer presencialmente, num evento que estima receber pelo menos 30.000 pessoas.

Na programação, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, mais de 150 expositores trarão novidades e discutirão as principais tendências na relação entre grandes corporações de tecnologia e telecomunicação. O Futurecom 2022 acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, das 10h às 20h.

Caminhão do 5G e robôs inteligentes

Durante os três dias da feira, a gigante chinesa de tecnologia Huawei levará um "caminhão 5G". A atração propõe experiências imersivas para que visitantes experimentem, na prática, os benefícios e usabilidades da tecnologia 5G.

Além da Huawei, outras empresas de telecomunicações também preparam novidades com o intuito de popularizar o 5G. A Embratel, por exemplo, terá diversas demonstrações com o 5G da Claro voltadas para indústrias, hospitais, escolas, agronegócio e médias e grandes empresas. Na lista das novidades estão robôs, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e aplicações ligadas ao metaverso e realidade estendida.

Os robôs inteligentes da Embratel também farão demonstrações de uso para a área médica, com o uso de câmeras de treinamento de médicos para cirurgias assistidas a distância e o uso de óculos virtuais para experiências imersivas na área da educação.

Um terceiro robô, dedicado à teleinspeção, ficará a cargo de monitorar ambientes críticos da indústria pesada, junto a uma tecnologia de coleta de dados baseada em 5G. Já na área industrial, mostrará um robô inteligente capaz de realizar atividades logísticas.

Já o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) levará uma solução para a criação de redes 5G privativas, o 5G in a Box. O equipamento é uma espécie de "mini operadora" capaz de criar uma rede móvel particular dentro de uma propriedade em locais onde o sinal de operadoras tradicionais não chega.

Quem estará na feira

Marcam presença na Futurecom 2022 as principais empresas de telecomunicação do país, além de representantes do setor e associações. Entre elas estão:

Huawei Brasil

V.tal

Amdocs

Winity

Brisanet

Embratel

EY

Grupo Fleury

Associação Brasileira de Logística (Abralog)

Internet 6G já é uma realidade?

Para trazer luz aos debates sobre o futuro das conexões e telecomunicações, o Futurecom discutirá o desenvolvimento da tecnologia 6G, atualmente em definição nas comunidades científicas da Europa. Para isso, o congresso recebe, no dia 20 de outubro, o engenheiro brasileiro Paulo Sergio Rufino, doutorando em 6G pela Aarhus University/CGC da Dinamarca.

Rufino é autor, em parceria com o Professor Doutor Ramjee Prasad, do livro “6G: The Road to the Future Wireless Technologies in 2030” (6G: A estrada para a futura rede sem fio em 2030), e acompanha de Paris o desenvolvimento dos principais conceitos da tecnologia. “Numa analogia, o 6G atuará como se fôssemos construir uma cidade digital, com uma estrutura extremamente inteligente, que vai possibilitar às pessoas compartilhar uma série de benefícios. O 5G é uma nova estrada que está sendo construída para se chegar a essa nova cidade. A rede 6G causará mudanças radicais em todos os aspectos da relação do homem com a tecnologia”, destaca o pesquisador.

Como participar da Futurecom

Para participar do congresso e conferir a programação completa, basta acessar o site do evento.

