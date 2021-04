Fundo TRXF11 adquire loja ocupada pelo Grupo BIG

O fundo imobiliário TRXF11, da gestora TRX, divulgou nesta sexta-feira, 30, a aquisição de uma loja de supermercados ocupada pelo Grupo BIG, pertencente ao Carrefour, no valor de 52,3 milhões de reais. A unidade está instalada dentro de um shopping center na região metropolitana de Recife. Com a compra, o fundo soma 44 ativos em seu portfólio, sendo 42 construções locadas a redes como BIG, Extra, Pão de Açúcar e Assaí.

“Essa aquisição vai em linha com a estratégia de diversificação de carteira do fundo em termos de ativos e inquilinos. Trazemos para o TRXF11 mais uma grande empresa como inquilino, num ponto estratégico e com contrato de longo prazo. Assim, encerramos a alocação dos recursos da quarta emissão do Fundo de acordo com o planejado: diminuindo a alavancagem e diversificando a carteira”, José Alves Neto, gestor do TRXF.

O imóvel, que está locado ao BIG até 2036, é ocupado pela rede desde 1995. São 15.100 metros quadrados de área construída dentro do Shopping dos Guararapes, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O valor pago por cada metro quadrado na negociação foi de 3.456,59 reais, abaixo da média negociada por fundos imobiliário de shoppings, que atingem até mais de 10.000 reais por metro quadrado.

O contrato de locação firmado com o Grupo BIG possui multa equivalente a dez meses de aluguéis caso haja rescisão antes de março de 2036. Os recursos necessários para a aquisição do imóvel foram captados integralmente junto com o mercado em geral no âmbito da quarta Emissão de Cotas do Fundo, encerrada anteriormente.

Com a aquisição do imóvel, o TRXF passa a ter patrimônio imobiliário de 1,477 bilhão de reais. Os dividendos pagos pelo fundo devem ser mantidos em 0,64 e 0,74 real por cota ao mês.

O TRX é um fundo imobiliário listado na bolsa sob o ticker TRXF11 com mais de 25.000 cotistas e um portfólio com ativos distribuídos em 29 cidades de 11 estados brasileiros. Além das 42 unidades supermercadistas, o FII possui outros dois centros de distribuição — um locado à Camil e a outra à Sodimac.