Fundo Soberano do Espírito Santo tem R$ 250 milhões para investir em startups; entenda

O estado do Espírito Santo está em busca de um novo fôlego inovativo. Para isso, vai direcionar R$ 250 milhões para investimentos em startups que têm ou desejam ter atuação na região. O investimento será feito por meio do FUNSES 01, um fundo soberano operado pelo Banco de Desenvolvimento do estado, o Bandes. O veículo será operado pela gestora TM3 e também incluirá uma vertical de aceleração de pequenos negócios conduzida pela empresa de inovação ACE Startups.

Para as startups em fases mais iniciais, o FUNSES vai dedicar 10% do orçamento total para a estruturação de um programa de aceleração. Neste primeiro momento, dez empresas serão selecionadas para receber mentorias e estruturação de negócios, além de um aporte de R$ 500 mil cada em troca de equity (participação acionária na empresa).

O que é o FUNSES

Criado a partir do montante de R$ 1 bilhão vindo de royalties da exploração de petróleo e gás natural, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (FUNSES) tem o objetivo de atrair novos negócios ao estado, além de estimular o crescimento de pequenas empresas com potencial econômico e de geração de empregos.

Já o programa de aceleração do FUNSES 1, coordenado pela ACE, irá orientar cerca de 50 empresas nos próximos cinco anos, sem troca de equity. O processo de aceleração de cada turma ocorre durante um período de três meses, no qual as startups passarão pelas trilhas de:

negócio;

produto;

marketing;

vendas;

customer success;

fundraising

“Queremos fomentar o ecossistema local e transformar o Espírito Santo em um polo para startups. Acredito muito no investimento público-privado e os Estados Unidos são um bom exemplo disso. Agora temos essa responsabilidade de selecionar e trabalhar em conjunto com esses empreendedores para, quem sabe, um dia eles se transformarem em mais unicórnios para o Brasil”, diz Pedro Carneiro, sócio e diretor de investimentos na ACE Startups.

Como participar

Para estarem aptas a se increver segunda fase do programa, startups precisam estar dispostas a operar no Espítiro Santo, ainda que não tenham suas sedes no estado. O FUNSES busca empresas no começo de suas jornadas, com alto potencial de escala e que usam a tecnologia como base do negócio.

A tese, apesar de agnóstica para setores, deve priorizar empresas em mercados com alto potencial de crescimento e com fundadores totalmente dedicados ao negócio. Não priorizamos empresas com modelos cash intensive, que não apresentam diferenciais competitivos claros ou que já tenham o captable comprometido com outros investidores.

Para se inscrever, empresas devem seguir alguns outros critérios. Entre eles estão:

Ter receita recorrente

conseguir demonstrar um crescimento de métricas financeiras e de usabilidade

Ter uma pessoa dedicada ao desenvolvimento tecnológico da startup

As inscrições para o programa podem ser feitas até o final desta terça (30), no site. As startups selecionadas serão conhecidas no mês de setembro e os investimentos devem estar disponíveis no fim de outubro.

