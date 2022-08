Candidatos estarão em SP e no DF nesta terça: veja agenda dos presidenciáveis

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo e no Distrito Federal nesta terça-feira, 30. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 9h, participa do evento da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), em Brasília (DF).

Endereço: Centro de Convenções Brasil 21 (SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A, SHS - Asa Sul, Brasilia-DF

Às 11h, participa de evento com a candidata ao governo do Distrito Federal, Leila do Vôlei, em Brasília (DF).

Endereço: Avenida Central, em frente ao Mercado do Núcleo Bandeirante - Brasília/DF

Às 21h, faz o 2º programa ao vivo da CiroTV, com reacts da propaganda eleitoral.

(Online pelo cirotv.com.br)

Jair Bolsonaro (PL):

Às 9h, participa de evento da UNECS: Diálogos com Candidatos à presidência da República, em Brasília (DF).

Endereço: Centro de Convenções Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul, Qd 6, Lote 1, Conjunto A, Asa Sul, Brasília, DF)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 10h30, tem encontro com com governadores e ex-governadores para discutir segurança pública, em São Paulo (SP).

Endereço: Hotel Gran Mercure.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h30, visita a Cozinha Piloto do Programa “Mesa de Taubaté”, em Taubaté (SP).

Endereço: Rua Pascoal Pastorelli, 50 – Jardim das Nações – Taubaté/SP.

Às 11h, participa de caminhada no Calçadão até o Mercado Municipal de Taubaté (SP).

Às 14h30, visita o Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP).

Endereço: Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 – Eugênio de Melo – São José dos Campos

Às 16h, participa de caminhada no Mercado Municipal de São José dos Campos (SP).

Às 20h, participa de live com apoiadores.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

