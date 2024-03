Fundo de US$ 150 milhões, Oxygea anuncia novo programa e vai destinar até R$2 milhões para startups

Veículo de Corporate Venture Capital da Braskem, a Oxygea está com inscrições abertas para o segundo programa de aceleração de startups. Batizado de Oxygea Labs, o projeto lançado agora vai direcionar esforços para capacitar os fundadores na arte de captação de recursos, ativo que anda escasso apesar da relativa melhora nos estoques dos fundos de investimentos.

A iniciativa procura por negócios com modelos que respondem a desafios como neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital, incluindo recursos como indústria 4.0, análises preditivas e Big Data.

“A transição para uma eonomia circular também tem se mostrado um desafio significativo, especialmente diante da necessidade de acelerar o futuro e antecipar novas regulamentações que podem impactar cadeias de produção em todos os setores”, afirma Artur Faria, CEO da Oxygea. “E o desafio está em toda a cadeia, desde acesso ao resíduo, tratamento e seleção, logística, reciclagem e desenvolvimento de aplicações”.

O objetivo ainda do projeto é encontrar startups que estejam com produtos e serviços no mercado, já em validação com potenciais clientes. Pelo programa, até 8 startups podem ser selecionadas para participar da aceleração, prevista para acontecer entre junho e novembro de 2024.

Ao final, elas podem sair com cheques de até R$2 milhões, valores que serão investidos por meio de mútuo conversível ou com a entrada da Oxygea em captação já abertas pelas startups.

Na primeira edição, a Oxygea Labs recebeu mais de 320 inscrições e selecionou 3 startups para investimentos: Embeddo, Growpack e Logshare. Cada uma recebeu R$1,5 milhão, totalizando R$ 4,5 milhões em desembolsos.

Como vai funcionar o programa

Essa segunda edição tem um ênfase maior em capacitar os fundadores para os relacionamentos com fundos e gestores em busca de captação. A mudança é parte de uma lição que a Oxygea aprendeu com o primeiro grupo, versão em que as conversas ficaram mais centradas em mentorias de estratégia e posicionamento.

“Dada nossa vocação enquanto fundo de investimentos, acreditamos que a melhor proposta de valor ao ecossistema seria na capacitação de fundadores para uma trilha de captação”, afirma o CEO.

Ao longo do programa, as startups selecionadas terão acesso a mentorias, contato com corporações e fundos de investimento, apoio para a estruturação de pitch deck, entre outros conteúdos mais operacionais e estratégicos. A Oxygea também oferece uma ajuda de custo de R$75 mil para as startups participantes - sem diluição de participação.

A seleção para entrar no programa conta com quatro fases, que podem ser conhecidas neste link. O prazo para as inscrições fica aberto até o dia 21 de abril.

Qual é o momento da Oxygea

Lançado em 2022, o CVC e venture building conta um cheque total de US$ 150 milhões. Na estratégia, US$ 100 milhões estão assegurados para usos dentro do modelo de CVC e US$ 50 milhões para programas de incubação e de aceleração.



Deste valor, cerca de US$ 6 milhões foram usados até o momento, compreendendo as três iniciativas.

Em termos de investimentos, a Oxygea soma seis ações:

Empresas incubadas: Zaya, Balq e Pacey

Oxygea Labs: empresa mencionadas acima e investidas na primeira edição do programa

“A expectativa para este segundo ano é que, com processos já mais estruturados e com mais interação no ecossistema, a prática de investimentos seja amplamente intensificada e acelerada’, afirma Faria.