Brasil aporta R$ 44,5 milhões em fundos de cripto e lidera investimentos globais semanais

O Brasil aportou US$ 8,9 milhões, cerca de R$ 44,5 milhões, em fundos de investimento em criptomoedas no acumulado da última semana. Nesse período, esses produtos de investimento registraram saídas líquidas de US$ 942 milhões ao redor do mundo, o primeiro recuo em uma série de sete semanas.

No total acumulado sob gestão (AuM, na sigla em inglês), os fundos desse segmento acumulam US$ 88,16 bilhões em aportes, dos quais US$ 875 milhões, aproximadamente R$ 4,3 bilhões na cotação atual, são de aportes brasileiros, de acordo com dados da gestora Coinshares.

Além do Brasil, Canadá e Austrália avançaram na última semana, respectivamente com aportes líquidos de US$ 8,4 milhões e US$ 1,4 milhão. Porém, Estados Unidos, Suécia, Suíça e Alemanha tiveram um saldo negativo, com saídas de, respectivamente, US$ 860 milhões, US$ 36,9 milhões, US$ 25,2 milhões e US$ 3,9 milhões.

Considerando os aportes e saídas, o saldo foi negativo, de US$ 34,9 milhões perdidos. Segundo o relatório, novas emissões de fundos negociados em bolsa (ETFs na sigla em inglês) baseados em criptomoedas responderam por US$ 1,1 bilhão em entradas e ajudaram a amortizar as saídas.

O destaque foi a gestora Grayscale, que teve sozinha US$ 1,99 bilhão em investimentos perdidos na semana passada, concentrados no seu ETF de bitcoin. No campo positivo, o ETF de bitcoin da gestora BlackRock acumulou na semana o maior volume de aportes líquidos, com US$ 828 milhões em investimentos.

Na divisão por criptomoedas, os fundos de bitcoin perderam US$ 904 milhões, seguindo pelos de ether, com US$ 34,2 milhões perdidos, pelos fundos com múltiplas criptomoedas, com retiradas de US$ 7,3 milhões, e pelos fundos de investimento em Solana, com US$ 5,6 milhões em perdas.

No campo positivo, os principais aportes foram registrados em fundos de investimento em Polkadot, com US$ 5 milhões, Litecoin, com US$ 2 milhões, e XRP, com US$ 1,2 milhão.

A Coinshares observou ainda que, embora os volumes de negociação dos fundos de cripto tenham sido elevados para US$ 28 bilhões ao longo da semana, eles ainda equivalem a dois terços do volume semana anterior. Com isso, o total de ativos sob gestão caiu no período.

