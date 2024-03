De logogística a plásticos com palha de milho, três startups recebem R$ 4,5 milhões para crescer

Veículo de corporate venture capital da estratégia de inovação da Braskem, a Oxygea vai investir 4,5 milhões de reais em três startups com foco em sustentabilidade e inovação. São elas:

LogShare (logística)

Growpack (biomateriais para plásticos)

Embeddo (controle de processos)

Cada startup receberá 1,5 milhão de reais.

Para terem sido selecionadas a receber o dinheiro, elas fizeram parte da primeira turma do Oxygea Labs, o laboratório de aceleração do CVC a startups. Ao todo, 324 startups se inscreveram para participar do projeto. Seis foram selecionadas. Elas receberam treinamento tecnológico, jurídico, de gestão de pessoas, finanças e marketing.

Ao final do programa, as selecionadas passaram por uma avaliação de todo o time para verificar a viabilidade de um investimento em cada uma delas.

"Temos como prerrogativa poder investir em todas as selecionadas do programa, no entanto utilizamos esse período de aceleração para melhor conhecer as startups/founders e aprofundar em uma diligência de negócios para avaliar o tamanho da oportunidade, diferenciais de negócio e principais desafios", afirma Vitor Moreira, Managing Director da Oxygea. "Somada a essa diligência fazemos uma avaliação do quanto a Oxygea, no seu papel de investidor, conseguirá impulsionar a startup em sua jornada e esse é o principal critério na tomada de decisão. Dado esse processo de avaliação para o primeiro batch, optamos investir em Embeddo, growPack e Logshare".

O que faz a LogShare

A Logshare, é uma plataforma de logística colaborativa que se destaca ao tornar rotas ociosas, produtivas. Ela integra malhas rodoviárias para o compartilhamento logístico. Assim evita, por exemplo, que um caminhão trafegue vazio em alguma parte do caminho e ajuda a ter uma logística sustentável.

A plataforma já atua com clientes como:

Unilever

Mondelez

Grupo Pão de Açúcar

O aporte da Oxygea na LogShare vai compor uma rodada de investimentos da qual o uso dos recursos contempla aprimorar a solução, com foco em integração de sistemas e aperfeiçoamento do algoritmo de inteligência artificial. Há no radar também a expansão para novos segmentos.

O que faz a Embeddo

A Embeddo é uma startup que oferece soluções de monitoramento e controle de processos e ativos em tempo real. Ela integra sensores e dispositivos inteligentes baseados em Edge Computing, IoT e inteligência artificial para potencializar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade de operações em diversas indústrias.

“O investimento e a parceria com a Oxygea representam o início de um novo ciclo para a Embeddo, reforçando nosso propósito de impulsionar a próxima geração da transformação digital na indústria", diz o CEO Daniel Giacometti. "Esperamos acelerar nossa estratégia de mercado, alcançando novos clientes industriais e ampliando o escopo de aplicação de nossas tecnologias e soluções”.

Com o dinheiro, também vão estudar como a plataforma pode ficar mais escalável.

O que faz a growPack

A growPack desenvolve plásticos e embalagens biodegradáveis com subprotudos agrícolas, mais especificamente, da celulose da palha de milho.

"Este investimento vai acelerar o crescimento de nossa equipe e portfólio de produtos, impulsionando nosso caminho para a escala", diz o CEO Exequiel Bunge Berg. "Nosso modelo de negócios foca em ciência de materiais e tecnologia. É por isso que a Oxygea e sua expertise são fundamentais daqui para frente".

O dinheiro aportado será usado para ampliar a capacidade produtiva, crescer o time, diversificar o portfólio de produtos e acelerar as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em outros segmentos.