80 franquias baratas a partir de R$ 300 para empreender em 2025

O mercado de franquias no Brasil cresceu 12,1% em receita no terceiro trimestre de 2024, alcançando R$ 70,2 bilhões. Em 12 meses, o aumento foi de 14,4%. O consumo mais forte, a maior confiança do consumidor, o crescimento da massa salarial e a desaceleração da inflação impulsionaram o setor. As franquias seguem em expansão, com expectativas positivas para o fim do ano e para 2025.

Para quem está considerando começar a empreender em 2025, o mercado de franquias oferece excelentes opções. Com o setor em expansão e segmentos como Alimentação, Entretenimento e Lazer, e Saúde e Bem-Estar apresentando resultados expressivos, as oportunidades para quem deseja ter seu próprio negócio são promissoras.

Em um momento de recuperação econômica, a demanda por serviços e produtos está em alta, refletindo não apenas um aumento no número de franquias, mas também no número de empregos gerados — atualmente, cerca de 1,7 milhão de pessoas trabalham diretamente no sistema de franquias.

Confira, a seguir, opções de franquias para quem quer empreender:

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial..

Investimento inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 4 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

Aprova Crédito

Criada em 2017, a Aprova Crédito é uma rede de franquias que vai além do crédito e dos serviços financeiros. Desenvolvida por Wilian Baldacin, a empresa tem se tornado um hub das finanças, com cerca de 45 tipos de serviços e produtos. O franqueado pode atuar com empréstimos, consórcios, seguros e financiamentos, mas, também, com venda de projetos de energia solar e abertura de contas para clientes.

Investimento total: R$ 17.900

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: até 6 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalham em unidades físicas e também home office, são responsáveis ​​por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000 (por tempo limitado)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30.000 e R$ 60.000

Prazo de retorno: 3 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (variável)

Avantar

A Avantar, anteriormente conhecida como RSup!, é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com uma estrutura voltada para oferecer suporte premium a clientes e franqueados, a marca se destaca como uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. Seu diferencial está em transformar franqueados em empresários de alta performance. A Avantar é a única no país a contar com um método patenteado de faturamento previsível e constante, além de um suporte prático e focado em resultados, onde a franqueadora auxilia o investidor diretamente na operação.

Investimento médio mensal: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

Prazo de retorno: até 6 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Retorno do investimento: até 6 meses

Griletto

Completando 20 anos em 2024, o Griletto é a maior rede do Brasil especializada em grelhados e parmegianas. O Griletto oferece um cardápio variado, para todos os gostos e bolsos, com opções que vão desde grelhados, parmegianas e massas a pratos lights, porções e tábuas para compartilhar, além de sobremesas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 450 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Jin Jin

A Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil em shoppings. São aproximadamente 70 unidades distribuídas em oito estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nos formatos Praça de Alimentação e Quiosque. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a variedade do cardápio oriental e as diversas campanhas promocionais que desenvolve ao longo do ano.

Investimento Inicial: a partir de R$ 540 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Juistreet

A Juistreet é uma rede pioneira no Brasil no conceito de Juice Bar. Oferece sucos, smothies e alimentos saudáveis para quem deseja um estilo de vida cheio de saúde e sabor.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: R$ 199 mil

Faturamento médio mensal: R$ 125 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 25 meses

Loucos por Coxinha

Nascida no Rio Grande do Norte, em 2014, a Loucos por Coxinha é uma rede de franquias que se destaca no mercado brasileiro com um conceito de fast-food especializado em coxinhas, kibes e churros de alta qualidade. A marca adota vários modelos de negócios testados e aprovados, que está em plena expansão.

Investimento inicial: a partir de R$ 129 mil (incluindo taxa de franquia + capital de giro + instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40.000

Prazo de retorno: de 12 a 30 meses.

Mineiro Delivery

A rede com 60 lojas que oferecem comida brasileira, bem caseira, na caixinha. Feijoada, Galinhada, Feijão Tropeiro, Strogonofe e até uma opção vegetariana, dentre mais de 60 pratos, são oferecidos no box. O franqueado pode operar apenas essa marca ou utilizar a estrutura da cozinha para operar mais três marcas: O Tropeiro, SandubUai e Casa di Italia.

Investimento inicial: a partir de R$ 185 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Montana Grill

O Montana Grill oferece cortes de carne selecionados para quem não abre mão da experiência de um bom churrasco. No cardápio, carnes nobres, suculentas e macias compõem pratos recheados de sabor, da linha Executivos à Grelhados Especiais, além de porções, perfeitas para compartilhar com a família ou no happy hour.

Investimento Inicial: a partir de R$ 540 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Tempo de retorno: a partir de 30 meses

Mr Cheney

Com 80 franquias em operação, o Mr. Cheney, primeira cookie store do país, é uma rede de franquias com mais de 80 unidades no país, a marca se destaca pelo conceito Fresh Baked, com cookies sempre fresquinhos e recém-assados a cada 20 minutos, além de um cardápio variado com sobremesas e bebidas típicas americanas.

Investimento Inicial: R$270 a 450 mil, incluindo taxa de franquia e instalações

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Tempo de retorno: Entre 18 e 36 meses

Sal e Brasa Grill Express

A Sal e Brasa Grill Express é uma empresa do Grupo Sal e Brasa, com mais de 31 anos de experiência no setor de alimentação e referência no segmento de carnes grelhadas. A rede Sal e Brasa tem 43 unidades no país, em especial na região Norte e Nordeste, e fatura R$ 95 milhões anualmente.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: R$ 350 a 700 mil

Faturamento médio mensal: R$ 217 mil

Prazo de retorno do investimento: 36 meses

Yogoberry

Oferece produtos que unem sabor e saúde sendo uma alternativa saudável, menos calórica que o sorvete tradicional e com menor quantidade de carboidratos, gordura saturada e lipídios. A marca oferece mais de 15 opções de sabores de frozen yogurt e o tradicional açaí, além de opções de cafeteria, sucos, smoothies, petit gateau e brownie.

Investimento inicial: a partir de R$149 mil, incluindo taxa de franquia de R$35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 e 24 meses

Bella Capri

Franquia de pizzas com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. A rede oferece dois modelos de negócios: o Agile, que envolve drive thru, delivery e retirada; e o Tradizione, para delivery, retirada e consumo no local. Atualmente, conta com mais de 40 lojas em 28 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Investimento inicial: a partir de R$ 299 mil no modelo Agile

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 98 mil

Prazo médio de retorno: 24 meses

Duo Gelatto

Fundada em 2017, a Duo Gelatto é uma rede de franquias especializada em sorvetes, açaís e picolés. A linha de produtos é diversificada com mais de 100 sabores exclusivos, com fabricação própria (incluindo uma linha zero açúcar), 70 opções de toppings, além de milk-shakes e o açaí do Pará, 100% natural. O modelo de negócio inclui sorveterias e açaiterias com espaços amplos de até 400 m², focados na experiência do cliente com brinquedotecas, espaços pet friendly e ambientes instagramáveis. A Duo Gelatto entrou para o franchising em 2023 e, atualmente, já conta com 24 lojas em operação no estado de Goiás.

Investimento inicial:a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: 16 a 18 meses

Milk Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 590 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede aposta em três formatos de franquias: quiosques, com investimento inicial de R$ 190 mil e faturamento médio de R$ 70 mil; lojas de rua, com investimento de R$290 mil e faturamento em torno de R$80 mil; e loja em shopping, que requer investimento a partir de R$290 mil e faturamento aproximado de R$100 mil.

Investimento inicial: R$ 190 mil no quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Amélie Crêperie

Fundada em 2014, a rede Amélie Crêperie é uma franquia de bistrôs franceses que tem como carro chefe a tradicional galette – versão rústica e salgada de crepe. Com cinco unidades no Rio de Janeiro, em sua maioria localizadas em shoppings centers, a marca aposta em um conceito que combina ambientes charmosos com preços acessíveis. A rede carioca se uniu ao Grupo Arcca, holding de franqueadoras multimarcas com forte dna de tecnologia e gestão, para sua expansão em franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 650 mil (taxa de franquia R$ 80 mil)

Faturamento médio mensal: R$ 240 mil

Previsão de retorno: 24 a 36 meses

Juliette Bistrô

Fundada em 2022, a rede Juliette é uma franquia de bistrôs internacionais que segue a inspiração cosmopolita e art déco presente nas grandes capitais gastronômicas. Com duas unidades no Rio de Janeiro, todas localizadas em shoppings centers, a marca aposta em um conceito que combina ambientes charmosos com preços acessíveis. A rede carioca se uniu ao Grupo Arcca, holding de franqueadoras multimarcas com forte DNA de tecnologia e gestão, e se prepara para sua expansão em franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil (taxa de franquia R$ 80 mil)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Previsão de retorno: 24 a 36 meses

Najah Rão

Marca de comida árabe do Grupo Rão, holding que conta com 4 marcas no seu portfólio, a Najah Rão conta com 14 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. No sistema de franchising desde 2019, a rede especializada em esfihas aposta em uma franquia enxuta e com logística simplificada.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$150 mil

Previsão de retorno: até 2 anos

Pizza do Rão

Famosa por oferecer pizzas quadradas, a Pizza do Rão é uma das redes mais consolidadas do Grupo Rão, holding que conta com 4 marcas no seu portfólio. Com 35 lojas espalhadas por cinco estados brasileiros, inclusive em Portugal, a Pizza do Rão oferece uma operação enxuta com foco nas pizzas, que requer um investimento inicial de R$ 250 mil, com faturamento médio mensal de R$ 210 mil e previsão de retorno de até 24 meses.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Previsão de retorno: até 24 meses

Sushi Rão

Fundada em 2013, o Sushi Rão foi o negócio que deu origem à holding do Grupo Rão, que hoje conta com 4 marcas no seu guarda-chuva de franquias no mercado de food service. Desde 2018 no franchising, a marca conta com mais de 45 lojas espalhadas no Brasil e em Portugal.

Investimento inicial: a partir de R$ 240 mil

Faturamento estimado: R$ 240 mil

Previsão de retorno: em até 24 meses

Porto do Sabor

O Porto do Sabor é uma rede especializada em alimentação saudável com 27 anos de história. A marca deu início às suas operações no sistema de franchising em 2013 e hoje já conta com 37 unidades pelo Rio de Janeiro. O açaí e a torta integral de frango são os carros-chefes, mas além dos lanches rápidos, a rede também oferece um mix de produtos para as principais refeições do dia.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil na microfranquia

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo médio de retorno do investimento: 28 a 36 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a rede é especializada em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). De olho em acelerar a sua expansão nacional, a rede Maria Açaí conta com diferentes formatos de franquias: entre eles o modelo Self Service, a rede não cobra royalties sobre faturamento, apenas o valor fixo de R$1500 mensais.

Investimento inicial: R$198 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 a 100 mil

Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Meatz Burger

Nascido em 2015, em um trailer na região de Águas Claras, em Brasília, o Meatz Burger, conhecido pela operação que foca em burgers simples e autênticos, hoje conta com mais de 20 lojas em 6 estados brasileiros e 8 anos de mercado. Com o lema, “o simples da melhor forma”, o modelo para franquias funciona no formato de loja física com delivery.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 230 mil

Prazo de retorno do investimento: 30 meses

House Forneria

Nascida no Rio de Janeiro em 2021, a House Forneria é uma rede de pizzarias premium; suas pizzas são produzidas com farinha italiana 00 de longa fermentação, combinação que garante uma massa aerada e leve às suas redondas. Com cinco unidades cariocas, sendo três franqueadas.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 24 meses

Sunomono

Fundada no Rio de Janeiro, a rede de culinária japonesa Sunomono conta com 15 unidades espalhadas pelo eixo RJ x SP. Especializada no sistema de delivery, a marca oferece aos interessados um modelo de franquia de dark kitchen que requer o investimento inicial de R$ 250 mil e faturamento médio mensal de até R$ 200 mil.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Mundo di Chocolate

Fundada em 2021 na cidade de Joinville (SC), a Mundo Di Chocolate é uma rede de franquias que aposta no conceito inovador de fondue express. Além do seu carro chefe, que gira em torno dos produtos à base de cacau sustentável e livre de gorduras artificiais, a marca ainda oferece gelato natural, sorvete, açaí e salada de frutas. Com 50 unidades espalhados pelo país, a Mundo está no sistema de franchising desde o seu nascimento com o formato de quiosque para shoppings centers.

Investimento inicial: a partir de R$119 mil no modelo de quiosque

Faturamento médio mensal: R$45 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 12 meses

American Cookies

A rede de cookies artesanais nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo em Brasília, e hoje conta com 55 unidades espalhadas por dez estados (DF, GO, SP, MG, PR, SC, PE, PB, PA e TO). Para os planos de expansão, a rede aposta em três formatos de franquias: quiosques, containers e as tradicionais lojas.

Investimento inicial: a partir de R$ 189 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 a R$100 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Café Du Centre

Fundada em 2014, a Café du Centre é a rede pioneira no Brasil com o conceito de cafeteria gourmet. Entre os seus diferenciais está a combinação de oferecer um ambiente instamagrável com um cardápio recheado de produtos premium e apresentações inovadoras. Nascida em Santa Catarina, hoje a marca conta com 12 unidades presente em oito estados brasileiros (RJ, SP, MG, DF, GO, MS, PR e RS).

Investimento inicial: R$ 300 mil no modelo de quiosque

Faturamento médio mensal: R$150 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Oliver’s Pizza

Fundada no litoral do Rio de Janeiro, a Oliver 's Pizza é uma das marcas do Grupo ØLV. Com cinco unidades espalhadas pelo estado (Maricá, Niterói, Itaipu, Cabo Frio e São Gonçalo), entre dark kitchens e lojas físicas. No sistema de franchising desde 2023, a Oliver’s Pizza oferece quatro modelos de franquia aos investidores: um formato exclusivo para delivery, o Oliver’s Delivery; além de dois outros para pontos físicos.

Investimento Inicial a partir de: R$ 300 mil, no modelo delivery (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 225 mil a R$ 515 mil

Prazo estimado de retorno: de 15 a 18 meses

Frango no Pote (Grupo FNP)

Fundado em 2012, o Frango no Pote, rede brasiliense especializada no tradicional frango frito brasileiro, começou com um modelo de negócio focado exclusivamente no delivery. Um mês após, com o sucesso do lançamento, a marca inaugurava sua primeira loja física. Hoje, com 60 unidades espalhadas por 17 estados brasileiros em 4 modelos de negócios, o Frango no Pote tem como meta abrir 100 lojas até o final de 2025.

Investimento: a partir de R$ 299 mil

Faturamento médio: R$170 mil

Prazo médio de retorno: 18 a 24 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento mensal: em média R$60mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil, com mais de 300 operações pelo país. A marca possui especialistas em soluções de limpeza para atender o consumidor final. É uma excelente opção de investimento em 2025, pois a Ecoville é uma oportunidade de levar um modelo de negócio que comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade.

Investimento inicial: R$ 109 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. O negócio é um bom investimento pois os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves, o que aumenta o leque de opções de contratação.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 mil (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mais de 500 unidades pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online. Com o aumento da procura por serviços de autoatendimento, essa é uma opção de investimento que será tendência em 2025.

Investimento inicial: a partir de R$230 mil (incluso Inclui taxa de franquia, máquinas e mobiliário)

Faturamento médio mensal: de R$20 a R$30 mil

Prazo de retorno: 18 meses em média

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades. Essa é uma opção de negócio para quem procura baixo investimento e alta procura.

Investimento inicial: a partir de R$47.300 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional, primeira compra de uniforme)

Faturamento médio mensal: R$45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

KoalaCar

Fundada em 2015, a KoalaCar é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos e a opção ideal para quem quer empreender em 2025 com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero.

Investimento inicial: a partir de R$4.990 ( incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10.000 mil

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente. A trajetória da rede é marcada por inovação e compromisso com a excelência.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos)

No Cebrac, o aluno vai além do conhecimento técnico. A metodologia contempla a formação empreendedora dos alunos, prevendo a interdisciplinaridade nas aulas e apostando na capacidade do aluno em conhecer e transformar sua realidade e sua carreira profissional. A franqueadora possui 29 anos.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 135 mil

Tempo de retorno: 20 meses

Minds Idiomas

Com 17 anos de existência, o segredo da rede de idiomas é a tecnologia. Com mais de 70 escolas em todo país, a Minds foi a primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets, mantendo os livros físicos. Com especialistas em captação de conteúdo, a CEO Leiza Oliveira sabe que a forma de aprendizado de cada aluno é individual.

Investimento inicial do modelo de franquia tamanho M: R$ 220.032,00

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Tempo de retorno: 24 meses

Rockfeller

Fundada em 2004, em Santa Catarina, a Rockfeller é uma rede de ensino de idiomas reconhecida por sua excelência e rápido crescimento. Com 100 unidades em operação e planos de dobrar esse número nos próximos dois anos, a marca se destaca como uma excelente opção de negócio para 2025, combinando qualidade no ensino, que aposta em Inteligência Artificial em sua metodologia, premiações renomadas e alta satisfação entre franqueados.

Investimento Inicial: a partir de R$ 101 mil, incluindo taxa de franquia e instalações

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Tempo de retorno: Entre 18 e 36 meses

YES! IDIOMAS

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de idiomas. Atualmente, a marca oferece quatro modelos de franquias para os interessados em empreender no setor de educação. O primeiro deles é o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! Idiomas em um espaço de até 50m².

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil no modelo educacional

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses para todos os formatos

FOLLOW ME Idiomas

A Follow Me Idiomas, que pertence ao Grupo BDC – holding detentora das redes de franquias YES! Idiomas e Cor e Unha, é uma escola de idiomas que aposta em franquias no modelo low cost, ou seja, com alta rentabilidade e baixo custo. O investimento para adquirir uma franquia da rede é a partir de R$58 mil, com projeção de receita mensal de R$25 mil mensal.

Investimento inicial a partir de: R$ 58 mil – Modelo Flex (duas salas), espaço médio de 80m²

Faturamento médio de: R$ 25 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Fast Escova

Fast Escova, maior rede de escovarias da América Latina, com mais de 315 franquias comercializadas no Brasil no segmento da beleza, a rede incorpora o conceito Fast a outros serviços, desde penteados, sobrancelhas, manicure, maquiagem até tratamentos capilares.

Investimento inicial: R$ 327 mil, incluindo taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: De 80 a 150 mil reais.

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Monabu

A marca se destaca por oferecer um mix variado que inclui brincos, colares, bolsas e itens de skin care, com preços entre R$ 4,99 e R$ 259,00. Com um modelo de franquia simples e rentável, a marca aposta no crescimento do mercado de beleza para atrair consumidores modernos e investidores interessados em um setor em expansão e com propósito.

Investimento inicial: R$ 249 mil (com valor promocional para os 15 primeiros franqueados), incluindo taxa de franquia, estoque inicial, mobiliários e layout.

Faturamento médio mensal: R$ 125 mil

Prazo de retorno: Entre 13 e 24 meses

Sóbrancelhas

Rede de estética facial, conta com mais de 200 unidades espalhadas pelos países: Brasil, Argentina, Bolívia e Portugal. A primeira loja foi lançada em 2013, em Taubaté-SP. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques. Luzia Costa é CEO do Grupo Cetro.

Investimento inicial: R$ 123 mil no quiosque

R$ 123 mil no quiosque Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses (quiosque)

Unhas Club

A Unhas Club é uma microfranquia que oferece serviços variados de tratamento e embelezamento de unhas para todas as necessidades femininas e masculinas. Tem como diferencial a alta qualidade dos serviços prestados, a experiência do cliente, o clube de assinaturas.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: R$ 107,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

PróRir

Fundada em 2006, em Belford Roxo (RJ), a PróRir é uma rede de consultórios odontológicos, que atende com serviços de qualidade que vão de estética a procedimentos cirúrgicos. Desde 2017 no franchising, a marca possui atualmente 20 unidades no estado do Rio de Janeiro, tendo realizado mais de 1 milhão de atendimentos ao longo dos anos. Hoje, a empresa tem como meta um crescimento a nível nacional e se destaca como ótima opção de investimento em 2025, uma vez que são colocados em torno de 2,4 milhões de implantes dentários por ano, segundo a Associação Brasileira de Dispositivos Médicos (Abimo).

Investimento inicial: R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 20 meses

Yes! Cosmetics

Rede 100% vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics criada em Recife/PE está presente no mercado há mais de 20 anos e soma mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil. Investir em um dos modelos da marca, significa que está se comprometendo com uma empresa transparente e de valores sustentáveis, que promove o bem-estar e abraça as causas ambiental e animal, uma tendência que seguirá em alta no próximo ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil no modelo quiosque (incluso instalação, taxa de franquia e sistemas)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

3i Residencial Sênior

Referência em atendimento humanizado e residenciais sênior para idosos lúcidos e não-lúcidos, focado nas necessidades de cada um. A 3i Residencial Sênior também atua nas frentes Home Care, Centro Dia e vendas de serviços e produtos adicionais à necessidade de cada idoso. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2023 no Brasil, os idosos entre 60 anos ou mais, quase duplicaram, subindo de 8,7% para 15,6%. Investir em uma unidade da marca, significa se preparar para atender essa fatia da população que está crescendo e será o futuro do país.

Investimento inicial: a partir de R$ 320 mil no modelo Standard (incluso Instalações/Adaptações, Móveis e utensílios, Investimentos pré-operacionais, Marketing inaugural, Capital de Giro, entre outros)

Faturamento médio mensal: acima de R$ 100 mil (dependendo do tamanho da operação)

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Padrão Enfermagem

O aumento da expectativa de vida tem impulsionado a demanda por serviços especializados na área da saúde, tornando o agenciamento de profissionais, como enfermeiros e cuidadores, uma oportunidade promissora. A Padrão Enfermagem se destaca ao oferecer serviços essenciais, como acompanhamento domiciliar e hospitalar. Com um modelo de operação home based, o negócio permite uma gestão remota, onde o franqueado assume a responsabilidade de administrar o fluxo de colaboradores e agendamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Saúde Livre Vacinas

Com o surgimento de novas doenças e o avanço da pesquisa clínica para desenvolvimento de imunizantes, a Saúde Livre Vacinas se consolida como um investimento promissor. Especializada em clínicas de vacinação, a rede oferece o que há de mais moderno na prevenção de doenças imunopreveníveis, atendendo pessoas de todas as idades. Atualmente, conta com 207 unidades em funcionamento ou em fase de implantação em todo o Brasil, com a meta de alcançar 230 operações até o final de 2024.

Investimento inicial: R$ 230 mil (incluso taxa de franquia, implantação, valor do investimento para montagem clínica entre reforma e equipamentos, insumos e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Sua Hora Unha

Rede de cuidados com as unhas, mãos e pés, a Sua Hora Unha, criada em 2018 no Estado de São Paulo, tem como foco a biossegurança em seus serviços e não necessita de agendamento. Hoje são mais de 60 unidades entre funcionamento e comercializadas. A marca conta com três modelos de negócios: lojas de rua e shopping e quiosque, que podem ser instalados em shoppings ou ruas com grande fluxo de pessoas, tornando um negócio de alta recorrência.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.648,00 no modelo quiosque (incluso taxa de franquia, taxa de implantação, obra, reforma, marcenaria, entre outros)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, no sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um. Com aproximadamente 200 itens no portfólio, a Kapeh se destaca por proporcionar uma verdadeira imersão no universo do café, o grão mais amado do Brasil. Atualmente, a marca conta com 22 unidades em 10 estados brasileiros. Seu modelo de negócio ‘dois em um’ é uma excelente opção para quem deseja lucrar, aproveitando o potencial de crescimento de dois mercados promissores no Brasil: o de cafés especiais e o de cosméticos, perfeitas para investir em 2025.

Investimento Inicial: a partir de R$ 182.900 no modelo quiosque (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 24 a 30 meses

Homenz

Fundada em 2019, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, a Homenz é uma rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina. Seu carro-chefe inclui serviços de tratamento e transplante capilar, além de depilação a LED. Com mais de 82 unidades em funcionamento e mais de 100 em implantação em todo o país. O mercado de estética masculina, ainda pouco explorado, tem mostrado grande potencial, com uma demanda crescente e um público cada vez mais disposto a investir em cuidados com a saúde e aparência, o que representa uma ótima opção para quem deseja empreender em um segmento próspero.

Investimento Inicial: R$ 344 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Mulherez

Fundada em 2016 no Paraná, a rede passou a se chamar Mulherez em 2024, tornando-se a primeira franquia especializada em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, além de transplante de sobrancelhas para o público feminino. A franquia representa uma excelente oportunidade, inserida em um segmento em forte crescimento: a demanda por tratamentos estéticos íntimos, estimulada pela crescente conscientização das mulheres sobre cuidados com saúde íntima e autoestima. Em um mercado repleto de opções, a Mulherez se diferencia por ser a primeira especializada neste nicho, oferecendo serviços exclusivos e personalizados, o que a torna uma escolha única e altamente atrativa para investidores em busca de um mercado promissor e ainda pouco explorado.

Investimento Inicial: R$ 299 mil no modelo slim (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo estimado de retorno: 19 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 415 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. Uma ótima opção para quem busca uma microfranquia para investir, além de ser um segmento que cresce ano após ano.

Investimento inicial: R$ 134.400 mil (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Academia Gaviões

No cenário paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019 a Academia Gaviões conta hoje com 67 unidades vendidas e pretende chegar a 100 em operação até o final de 2025. A rede se destaca como uma excelente oportunidade de investimento, alinhada à forte tendência de valorização da saúde e bem-estar. A Gaviões oferece opções flexíveis de modelos de negócios, permitindo que o franqueado escolha entre atuar como administrador da unidade ou investir de forma mais tranquila, com a opção de contar com uma gestão especializada para a operação do dia a dia.

Investimento inicial: a partir de R$ 2 milhões (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 458 mil

Prazo de retorno: 18 a 26 meses

Fast Tennis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. Com foco na experiência do cliente e uma abordagem personalizada para todas as idades, a empresa oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo saúde, diversão, inclusão e um estilo de vida saudável, o que vai de encontro a alta procura dos brasileiros por esses serviços, tornando o negócio atraente para quem deseja investir no segmento.

Investimento inicial: R$ 250 mil (incluso construção, capital de giro, taxa de franquia e taxa de implantação)

Faturamento médio mensal: entre R$60 e R$70 mil

Prazo de retorno: 18 meses

DoctorFit

Para quem vai empreender em 2025, investir em um negócio voltado para saúde pode ser a opção ideal. Criada em 2012, a DoctorFit é uma franquia de estúdios de treinamento personalizado, com uma metodologia inovadora, que une o melhor da medicina e da prática esportiva para oferecer uma experiência única de treinamento. Eles atendem desde gestantes até idosos com comprometimentos severos, crianças e atletas de alto rendimento. A marca foi fundada em Santa Catarina e oferece modelo de negócio para cidades a partir de 8 mil habitantes e possui 70 unidades vendidas pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil (com equipamentos, custo de infraestrutura e taxa de franquia inicial incluídos)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30 a R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser com tecnologia exclusiva para todos os tons de pele, de rejuvenescimento e de tratamentos dermato estéticos. A Maislaser realiza mais de 22 protocolos para tratamentos em todo o corpo, atendendo procedimentos como remoção de tatuagem, micropigmentação, clareamento íntimo e de manchas, tratamento para acne, melasma, rosácea, estrias, olheiras, cicatrizes, Peeling de Hollywood e muito mais. A empresária e apresentadora Ana Hickmann é sócia da marca, além Wlamir Bello, especialista em orientação empresarial com anos de atuação pelo Sebrae e o Grupo Kalaes. Atualmente conta com cerca de 200 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 464 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 100 mil

Prazo médio de retorno: a partir de 15 meses

Ixer

Fundada em 2018, a Ixer é uma intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar com preços acessíveis e atuação nacional. Atualmente, a rede conta com 05 unidades pelo Brasil e oferece aos investidores um formato de microfranquia home based e que dispensa a contratação de funcionários. Seu modelo de negócio, que atende tanto o público B2B quanto B2C, requer o investimento inicial de R$ 57.890 mil.

Investimento inicial: R$ 57.890

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: em até 12 meses

Cor & Unha

A Cor & Unha, rede de salões especializada em esmalteria e fundada em 2012, possui 50 unidades no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. A franqueadora, que pertence ao Grupo BDC - holding aceleradora de franquias e detentora das marcas YES! Idiomas, FOLLOW ME Idiomas e Cor & Unha -, não possui modelos de franquias específicos, são lojas em diferentes formatos que possuem investimentos a partir de R$ 153 mil e com previsão de retorno dentro de 24 meses, em média.

Investimento inicial: a partir de R$ 153,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Luah’s Semijoias

A Luah Semijoias, rede tocantinense especializada em acessórios banhados a ouro, conta com 13 unidades em seis estados, todos na região Nordeste e Norte do país. A marca disponibiliza dois modelos de negócios para os interessados em investir em uma franquia de moda,entre eles, está o de microfranquia home office. Este formato permite que a franqueada trabalhe em seu lar por até 10 meses, até que consiga se capitalizar para inaugurar uma unidade física e aumentar os lucros.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Tempo de retorno do investimento: de 9 a 15 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a empresa atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar.

A Energy+ é um excelente investimento para 2025, pois a energia solar é uma fonte de energia infinita, com baixa necessidade de manutenção, além de ser uma energia limpa, contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente, uma vez que reduz a emissão de carbono na atmosfera. Além disso, o modelo de negócio proporciona alta escalabilidade e retorno, já que os paineis solares representam 40% da energia produzida atualmente no país e o setor segue em pleno crescimento.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná, em 1990, a Anjos Colchões, rede especializada em sofás e estofados, começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 a marca estruturou um complexo que hoje atende padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que atualmente conta com mais de 300 lojas comercializadas e está presente em 24 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai e uma no Uruguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil (Incluso taxa de franquia, padronização e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: de 8 a 18 meses

Mercadão dos Óculos

Rede de óticas fundada em São José do Rio Preto (SP), em 2012. A franquia oferece um modelo de negócio rentável para cidades pequenas e capitais, com produtos de qualidade que acompanham a moda e tecnologia óptica internacional. Atualmente conta com mais de 750 franquias. O investimento é a partir de R$ 150 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 50 mil

Prazo médio de retorno: a partir de 10 meses

Clube04

A franquia especializada em cuidados e comportamento canino. A rede oferece os serviços de banho relaxante com manejo low stress e secagem no colo, sem gaiolas, com cromoterapia e feromonioterapia. Além do tratamento VIP, as lojas contam também com linhas de produtos exclusivos, como brinquedos de enriquecimento ambiental e itens 100% naturais.