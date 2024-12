Ansiedade foi escolhida como a palavra do ano de 2024 no Brasil. O levantamento, realizado pela CAUSE em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA e a plataforma PiniOn, reflete o esgotamento emocional de boa parte da população. Em contrapartida, cresce a busca por produtos que promovam bem-estar e qualidade de vida. É nesse contexto que a rede brasileira de chás Moncloa diversifica seu portfólio, entrando nos mercados de autocuidado e aromaterapia.

A novidade inclui 28 itens de aromaterapia e 36 de autocuidado, como óleos essenciais, escalda-pés, óleos de banho e cremes hidratantes, todos com fórmulas proprietárias e veganas. "Os chás já estão associados a momentos de autocuidado. Queremos ampliar essa conexão, criando rituais completos de bem-estar", diz Eduardo Caldeira, CEO da Moncloa.

Com o novo posicionamento, a empresa espera aumentar seu faturamento para mais de R$ 21 milhões em 2025, crescimento de 40%, e expandir sua rede para 150 unidades nos próximos cinco anos.

Da xícara ao ritual completo de bem-estar

Fundada em 2013, em Curitiba, por Eduardo Caldeira e mais dois sócios, a Moncloa nasceu com o objetivo de trazer ao Brasil uma experiência sofisticada com chás. Inspirada em referências internacionais, como a britânica Whittard of Chelsea, a marca abriu sua primeira loja no Shopping Pátio Batel. Desde então, ampliou seu portfólio para incluir acessórios e produtos de bem-estar, conquistando consumidores em busca de saúde, relaxamento e sofisticação.

O consumo de chá no Brasil vem crescendo de forma acelerada, refletindo mudanças significativas nos hábitos de vida. Entre 2013 e 2020, o aumento foi de 25%, quase o dobro da média mundial de 13%, segundo dados da Euromonitor.

O mercado nacional movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em 2023, com destaque para chás premium e blends aromatizados, que combinam benefícios para a saúde. Apesar disso, o consumo per capita no Brasil ainda está em 21 xícaras por ano, bem abaixo da média da América Latina, de 45.

Para Caldeira, isso representa uma oportunidade: “Há um apelo crescente por experiências mais saudáveis, seja como alternativa ao café ou como um presente diferente e funcional.”

Atualmente, os chás representam cerca de 60% das vendas totais, mantendo-se como o carro chefe da empresa. As categorias de autocuidado e aromaterapia, recém-lançadas, já somam 25% e 15% das vendas, respectivamente, e apresentam grande potencial de crescimento.

Expansão por franquias

1 /5 Além dos chás: Moncloa apresenta novo modelo de loja após ampliar o portfólio (Além dos chás: Moncloa apresenta novo modelo de loja após ampliar o portfólio)

2 /5 Eduardo Caldeira, CEO da Monocla (Eduardo Caldeira, CEO da Monocla)

3 /5 Moncloa: marca curitibana aumenta portfólio e aposta em itens de bem-estar (Moncloa: marca curitibana aumenta portfólio e aposta em itens de bem-estar)

4 /5 Moncloa: marca aposta em produtos de bem-estar e aromaterapia, além dos chás (Moncloa: marca aposta em produtos de bem-estar e aromaterapia, além dos chás)

5/5 Moncloa: marca curitibana planeja faturar R$ 21 milhões com chás e itens de relaxamento (Moncloa: marca curitibana planeja faturar R$ 21 milhões com chás e itens de relaxamento)

Para alcançar um público mais amplo, a Moncloa está presente em diversos canais. As lojas físicas, que incluem unidades próprias e franquias, oferecem uma experiência sensorial.

A marca também expandiu sua presença por meio de marketplaces parceiros, aumentando sua visibilidade entre os consumidores que preferem a conveniência das compras online. O e-commerce próprio também é um canal essencial, oferecendo a gama completa de produtos e benefícios exclusivos, reforçando o relacionamento direto com os consumidores.

Com 22 unidades atualmente, sendo seis próprias, a Moncloa aposta no modelo de franquias para acelerar seu crescimento. Um novo modelo de loja, conhecido como "Moncloa 2.0", tem o layout renovado. Os investimentos iniciais começam a partir de R$ 175 mil para o modelo de quiosque e R$ 350 mil para a loja tradicional.

Desde o aroma envolvente dos chás e óleos essenciais que preenchem o ambiente até o design clean e sofisticado, a nova loja foi pensada para criar uma atmosfera de relaxamento. A iluminação suave e a música ambiente complementam o clima tranquilo. Além disso, é possível degustar os chás e testar os cremes e óleos essenciais.

As próximas unidades no novo modelo serão abertas em Florianópolis (SC) e Cascavel (PR).

“Apostamos em um modelo de negócio consolidado, com produtos proprietários e um posicionamento único. Essa é a fórmula para crescer em um mercado tão competitivo”, diz Caldeira.

O setor, aliás, está em alta. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o segmento de saúde, beleza e bem-estar movimentou 16 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior.

Segundo o Global Wellness Institute, o nicho de bem-estar já representa 5% do PIB brasileiro, com um volume de US$ 96 bilhões entre 2020 e 2022. A Moncloa busca capitalizar essa tendência com produtos que integram paladar, tato e olfato.

A marca também prepara o lançamento de 30 novos produtos em 2025, reforçando sua presença no segmento de autocuidado e ampliando o alcance dos rituais de bem-estar. “Nosso objetivo não é corrigir imperfeições, mas cuidar do que já existe, oferecendo momentos de relaxamento e qualidade de vida aos consumidores”, diz o CEO.