De office boy a CEO: conheça a trajetória do presidente da Porto Seguro

A história de Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro (área responsável por seguros do Grupo Porto), começou em Pombal, cidade do interior da Paraíba. Com uma origem humilde, ele iniciou sua trajetória profissional aos oito anos de idade vendendo sorvete e engraxando sapatos. Desde cedo, Leite tinha um desejo incansável de crescer.

“Eu sempre gostei muito de trabalhar. Nunca foi uma obrigação dos meus pais, apesar da situação simples que vivíamos. Mas era algo meu. Sempre tive vontade de ajudar minha família e, ao mesmo tempo, aprender e crescer”, conta Leite.

Aos 12 anos, já morando no estado de São Paulo com a família, ele conseguiu um emprego como frentista em um posto de gasolina em Ferraz de Vasconcelos (SP), mas seu grande sonho era ser office boy.

“Office boy era música para os meus ouvidos. Eu tinha um primo que era office boy na cidade de São Paulo, e aquilo me encantava. Era o que eu queria para a minha vida”, conta.

Determinando a conquistar seu sonho, ele pediu demissão do posto de gasolina, mesmo contrariando a sua mãe, e foi a São Paulo em busca de oportunidades. Percorria prédios comerciais subindo de andar em andar, batendo nas portas e perguntando se havia vagas para office boy. Foi assim que conseguiu seu primeiro emprego em uma corretora de seguros.

“No dia 14 de outubro de 1980, consegui meu primeiro emprego em uma corretora que trabalhava exclusivamente com a Porto Seguro. O meu primeiro serviço foi entregar um documento na Porto. Quando pisei lá, senti que era ali que construiria minha carreira”, afirma Leite.

Os três grandes sonhos viraram realidade

Três anos depois, ele foi contratado pela própria Porto e iniciou uma jornada de crescimento dentro da empresa. Passou por diversos cargos, de datilógrafo a técnico de seguros, até se tornar gerente de filial em Mogi das Cruzes, sua primeira grande conquista no Grupo Porto.

“Meus grandes sonhos eram ser office boy, trabalhar na Porto e ser gerente de uma filial. Para mim, ser gerente de uma unidade da Porto Seguro era como ser o CEO daquela região. Eu tinha orgulho de representar a empresa”, conta Leite.

Com habilidades comerciais e uma paixão por relacionamento com corretores, Leite foi destacando no grupo. Passou a liderar regiões maiores, assumindo a superintendência do interior de São Paulo e, posteriormente, de todo o Brasil. Em 2009, com a fusão da Itaú Seguros com a Porto Seguro, sua responsabilidade dobrou.

“O crescimento foi acontecendo de forma natural. Eu sempre fui muito dedicado em conquistar os corretores para a Porto. Nunca tive como objetivo o dinheiro, mas sim o crescimento da empresa e o relacionamento com os corretores”, diz Leite que depois viu o retorno financeiro chegar de forma abundante.

Com mais de 45 anos de experiência no setor, ele alcançou o topo da empresa e hoje lidera a unidade de seguros do Grupo Porto. “Nunca imaginei que chegaria a CEO. Meu foco sempre foi fazer um bom trabalho. Acho que, quando você foca no que faz, as coisas acontecem naturalmente”, afirma Leite.

Os desafios de CEO

Liderar uma empresa do porte da Porto Seguro traz desafios constantes. Leite destaca que a busca por crescimento e inovação estão entre os principais desafios de sua gestão. “Crescimento é sempre um grande desafio, assim como alinhar as expectativas dos clientes, dos corretores e da equipe. Precisamos manter um alto padrão de qualidade nos produtos e serviços e estar sempre atentos às novas tendências de mercado”, afirma.

Outro desafio é manter o engajamento e a cultura da empresa em um ambiente corporativo dinâmico. “A Porto tem uma cultura muito forte, e meu papel é garantir que essa cultura seja preservada, ao mesmo tempo em que inovamos e nos adaptamos às transformações do mercado”, diz.

Qualidades essenciais para a alta liderança

Para Rivaldo, algumas qualidades são indispensáveis para quem deseja crescer na carreira e chegar a cargos de liderança. Entre elas, ele destaca:

Entusiasmo e paixão pelo que faz : “Entusiasmo é fundamental. Um líder precisa inspirar e engajar as pessoas ao seu redor”.

: “Entusiasmo é fundamental. Um líder precisa inspirar e engajar as pessoas ao seu redor”. Capacidade de influenciar e engajar : “O líder é um vendedor de ideias, precisa conquistar seu time e motivá-lo”.

: “O líder é um vendedor de ideias, precisa conquistar seu time e motivá-lo”. Resiliência : “Enfrentar desafios e superá-los faz parte do caminho para a alta liderança”.

: “Enfrentar desafios e superá-los faz parte do caminho para a alta liderança”. Capacidade de aprendizado constante : “Estar sempre aprendendo, lendo e se atualizando é essencial para se manter relevante no mercado”.

: “Estar sempre aprendendo, lendo e se atualizando é essencial para se manter relevante no mercado”. Visão estratégica: “Ter um olhar para o futuro e saber onde quer chegar são diferenciais de um bom líder”.

Como manter uma carreira longeva?

Para Leite, a cultura da empresa foi essencial para sua permanência por tantos anos. “A Porto sempre foi uma empresa que valoriza as pessoas, ou seja, que dá oportunidade de crescer”, afirma.

Além disso, o relacionamento com os corretores sempre foi um dos seus maiores motivadores. “Não é só profissional, é pessoal. Criamos laços, nos tornamos amigos, participamos da vida um do outro”, conta.

O legado

Ao longo dos anos, Leite consolidou um estilo de liderança baseado na influência e no engajamento - e busca deixar um legado.

“Quero ser lembrado como alguém que ajudou a Porto Seguro a crescer, que teve um compromisso com ética, com as pessoas e com a construção de uma empresa ainda mais forte. Credibilidade e palavra para mim são tudo”, conta.

Crescer junto com a empresa

Mesmo enfrentando desafios como a inflação e eventos climáticos no Rio Grande do Sul, o Grupo Porto, que tem como CEO Paulo Kakinoff, registrou um lucro de R$ 2,7 bilhões e uma receita de R$ 37 bilhões em 2024, com um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. A rentabilidade sobre o patrimônio superou 20% em todas as unidades de negócios, e a empresa atingiu 18 milhões de clientes.

A companhia mantém uma operação internacional no Uruguai, mas segue focada na expansão no Brasil, mirando especialmente as regiões Sul, Minas Gerais e Nordeste. “Ainda enxergamos muitas possibilidades dentro do Brasil, especialmente em mercados regionais”, afirma Leite.

No setor de seguros, a Porto Seguro, que é liderada por Leite, se mantém como uma das líderes do mercado brasileiro, apesar da concorrência com grandes seguradoras como Bradesco Seguros, Mapfre e Tokio Marine.

“Temos bons resultados e continuaremos inovando para atender cada vez melhor nossos clientes”, afirma o presidente da Porto Seguro que segue com um lema. “Faz a empresa ser grande que você vai crescer com ela."