Ford lança motor para transformar qualquer carro em elétrico

Procurando uma solução para trazer modelos clássicos à nova realidade de carros elétricos? No que depender da Ford, qualquer “antiguinho” poderá sair às ruas sem poluir: o fabricante lançou o novo Eluminator, um motor elétrico que pode ser adaptado em diferentes veículos – nos Estados Unidos, algumas empresas oferecem conjuntos mecânicos para restaurações e projetos.

No caso da novidade (que fará companhia aos tradicionais V8 a gasolina no portfólio), são 285 cv de potência e 43,9 kgfm de torque. Para ter ideia, o novo Ford Bronco Sport, vendido aqui somente com motor 2.0 turbo, tem 240 cv e 38 kgfm. E, mesmo com os números dignos de esportivos, esse motor elétrico tem 57 cm de comprimento e 37 cm de altura; é menos que um câmbio.

Compacto: novo motor pode ser instalado em diferentes modelos por conta do tamanho

Por enquanto, não foram divulgados os preços da novidade, que será mostrada ao público durante o SEMA Show, tradicional evento de carros personalizados que será realizado no dia 2 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre os mistérios guardados pelo fabricante, está a disponibilidade de outros componentes necessários para a conversão, como o conjunto de baterias.

Vale lembrar que a Ford – que encerrou as operações das fábricas no Brasil em meio à pandemia – já aposta na eletrificação da linha de produtos. Tanto que o próprio Mustang recebeu uma interpretação elétrica (e com carroceria SUV) no modelo Mach-E, enquanto a picape F-150 também ganhou versão livre de emissões de poluentes. Por aqui, a empresa não oferece nenhuma opção.