Fleury terá centro de medicina reprodutiva, aulas para médicos e nova sede

O Grupo Fleury está focado em diversificar seus negócios, ampliar sua capacidade e aprofundar o uso de tecnologia. A companhia anunciou em evento para investidores nesta segunda-feira (14) algumas novas frentes de negócios para os próximos anos.

Em fevereiro de 2021, vai abrir um centro de medicina reprodutiva no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. O Fleury Fertilidade terá sala cirúrgica, laboratórios de embriologia e andrologia, e sala para congelamento de óvulos, sêmen e embriões. No mesmo endereço funcionará uma unidade do laboratório Fleury, para a realização exames de análises clínicas, ultrassonografia e testes genéticos, entre outros procedimentos.

“É uma frente que complementa nossos serviços e representa uma nova avenida de crescimento para a companhia, com sinergias com as áreas em que já atuamos”, afirmou Jeane Tsutsui, diretora executiva de Negócios do Grupo Fleury, durante o Investor Day.

O grupo também anunciou a criação de um serviço de educação médica, com conteúdo voltado para profissionais de saúde. Batizado de Pupilla, o serviço terá textos, áudios e vídeos. A primeira fase contemplará três áreas principais: cardiologia, radiologia e clínica médica.

O serviço nasce com algumas parcerias já firmadas, como com o MIT Sloan e a Philips, e a ideia é ampliar o número de parceiros com o tempo. O mercado de educação médica continuada e especialização é estimado em 5,3 bilhões de reais e tem sido alvo de empresas de educação como Ânima e Afya. Fleury inclusive considera a possibilidade de trabalhar com conteúdos de concorrentes. “Não temos problema de ter materiais e aulas de concorrentes. A ideia é ter uma plataforma aberta com conteúdo dos melhores lugares”, disse o CEO do grupo Carlos Marinelli.

As duas iniciativas são novas frentes de expansão para o Fleury, que permanece com forte atuação em fusões e aquisições. Os executivos da empresa enxergam tanto oportunidades de crescimento orgânico quanto inorgânico. O Fleury anunciou recentemente a aquisição do Centro de Infusões Pacaembu (CIP), em São Paulo, por 120 milhões de reais, reforçando sua presença no mercado de infusões de medicamentos. Outra aquisição recente foi a da Clínica de Olhos Moacir Cunha, também em São Paulo, por 29,5 milhões de reais.

Exames à distância e nova sede

Além das novas frentes, a companhia anunciou novidades também no Saúde ID, plataforma de serviços médicos do Fleury. Lançado em 2020, o serviço estava disponível somente para empresas e planos de saúde. Agora, poderá ser acessado pelo consumidor final diretamente. O paciente interessado poderá acessar uma modalidade mais completa através do pagamento de uma taxa, ou experimentar uma versão gratuita, mais restrita.

A plataforma também anunciou a introdução de uma tecnologia desenvolvida por uma startup israelense chamda TytoCare. Trata-se de um dispositivo portátil que permite a realização de exames clínicos à distância, via telemedicina. Com a ajuda desse equipamento, o médico consegue realizar ausculta cardíaca e pulmonar, avaliar garganta e ouvido, sons estomacais e gastrointestinais, verificar imagens da pele, medir temperatura corporal e frequência cardíaca, tudo à distância. Por enquanto, a solução será oferecida exclusivamente para empresas parceiras.

Outra novidade anunciada nesta segunda-feira é a mudança de sede da companhia, com ampliação de sua capacidade para processamento de exames. A nova sede está em construção, e a mudança deve ocorrer em 2022. O Fleury passará então a trabalhar em uma unidade com capacidade para processar 500 mil exames, mais de três vezes mais do que capacidade atual, de 150 mil exames. Para isso, sete, dos doze andares da nova sede serão destinados ao laboratório de análises clínicas e medicina de precisão.