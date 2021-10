Fleury compra laboratório pernambucano Marcelo Magalhães

O Fleury informou nesta segunda-feira, 18, a aquisição de 100% do Laboratório Marcelo Magalhães e do Marcelo Magalhães Diagnósticos, em conjunto, Laboratório Marcelo Magalhães. O valor do negócio está avaliado em R$ 384,5 milhões. O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5 vezes o EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o Laboratório Marcelo Magalhães possui 64 anos de história, sendo referência em medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco. As Sociedades atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife. A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114,0 milhões.

"Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no Estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax", destaca.

A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de negociação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo Cade. Segundo a empresa, a após verificação das condições precedentes, será convocada Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para ratificação da transação pelos seus acionistas.