Filho de bilionário pode ser o novo dono da Paramount

A Skydance Media, estúdio de produção de David Ellison, filho de Larry Ellison (o nono homem mais rico do mundo), está em negociações avançadas para adquirir uma participação significativa na Paramount. Segundo informações da Fortune, as conversas estão fluindo bem e rapidamente. A Skydance tem o apoio dos fundos RedBird Capital Partners e KKR para tentar fechar o negócio

Caso a transação concretize, David Ellison se tornaria uma figura poderosa de Hollywood. Isso seria surpreendente pois estaríamos falando de uma empresa iniciante, como a Skydance, comprando um ícone do entretenimento, como a Paramount, que passa por dificuldades.

Ainda segundo a Fortune, o negócio incluiria o acervo histórico do estúdio, que conta com obras como Poderoso Chefão e Titanic, por exemplo, além de toda a marca CBS e seu valioso canal de notícias, vários canais a cabo, como Nickelodeon e Comedy Central, e um serviço de streaming com 67 milhões de assinantes pelo mundo.

O esboço atual do acordo seria estruturado de modo que o contingente da Skydance adquirisse a holding de Shari Redstone, a National Amusements, que controla cerca de 77% das ações com direito a voto da Paramount Global, mas notavelmente menos de 10% do patrimônio total. A Skydance e Redstone já têm um acordo em princípio, segundo a Bloomberg.

O acordo faria com que a Skydance e seus parceiros pagassem mais de US$ 2 bilhões pela National Amusements, dando-lhes efetivamente o controle da Paramount. Eles também estão em negociações para comprar um determinado número de ações ordinárias. O número combinado de ações daria à Skydance e seus parceiros o controle de cerca de 45% a pouco mais de 50% da Paramount, de acordo com a CNBC. Os executivos de Paramount e Skydance devem se reunir na próxima semana, segundo a mesma emissora.

Se o negócio for fechado, a nova empresa será dirigida por Ellison, com um cargo sênior para o ex-CEO da NBCUniversal e atual executivo da RedBird, Jeff Shell.

Vale lembrar que David Ellison e Paramount já são velhos conhecidos. Quando o jovem herdeiro estava entrando em Hollywood, ele financiou e produziu vários filmes do estúdio, incluindo Star Trek, Missão Impossível e Top Gun: Maverick.