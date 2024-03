Private-equity Apollo oferece US$ 11 bilhões pelos estúdios Paramount, diz jornal

A empresa de private-equity Apollo Global Management fez uma oferta de US$11 bilhões pelo estúdio de cinema e televisão da Paramount Global, de acordo com fontes do jornal Wall Street Journal.

A oferta surge enquanto um comitê independente dos diretores da empresa está revisando outra oferta da Skydance Media para fundir-se com toda a Paramount, que também é dona da CBS, Nickelodeon e de outros canais de televisão a cabo.

O estúdio da Paramount tem sido há muito tempo um alvo de aquisição. A Netflix foi uma das várias empresas que manifestaram interesse nos últimos anos em comprar o estúdio, de acordo com a reportagem.

A Apollo pode se juntar a outras empresas para financiar um acordo.

Mas a acionista controladora da Paramount Global, Shari Redstone, e outros membros do conselho têm resistido à venda do estúdio, que consideram a joia da coroa da empresa. Redstone, que está aberta a vender a Paramount em sua totalidade, teria que concordar em desmembrar a empresa e permitir a venda do estúdio.

A oferta da Apollo é maior do que toda a capitalização de mercado da Paramount Global, que está atualmente em torno de US$7,7 bilhões. Embora o negócio do estúdio seja atraente, dada sua vasta biblioteca e a demanda por programação nova na indústria de streaming, as redes de televisão da Paramount estão em declínio à medida que o negócio de televisão a cabo encolhe.

Enquanto isso, a Skydance Media fez uma oferta para comprar a National Amusements, empresa controladora da Paramount, e fundir a Skydance na Paramount. Redstone controla a National Amusements, que possui quase 80% das ações com direito a voto da Paramount.

Ao avaliar as ofertas, os diretores da Paramount têm que determinar se o acordo seria bom para todos os acionistas, não apenas para seu acionista controlador, a National Amusements.

A Paramount também teve discussões com a Warner Bros sobre uma fusão e discutiu uma parceria ou empreendimento conjunto de streaming com a Comcast, segundo o Wall Street Journal no mês passado.

Filha do falecido magnata da mídia Sumner Redstone, Shari Redstone reuniu o império de mídia da família ao fundir a Viacom e a CBS em 2019, renomeando posteriormente a empresa resultante para Paramount Global.