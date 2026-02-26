Falconi vê integração entre pessoas e IA como chave da vantagem competitiva

A transformação digital no Brasil entrou em uma etapa marcada pela adoção acelerada da inteligência artificial generativa e por uma busca crescente por automação em escala. Em empresas de diferentes setores, a IA deixou de ser apenas uma aposta tecnológica e passou a ocupar o centro das estratégias de competitividade, produtividade e criação de valor.

Esse movimento, no entanto, traz desafios relevantes, especialmente no que diz respeito à governança, ao uso responsável dos dados e à integração da tecnologia aos processos de negócio. Dados do IBM Institute for Business Value indicam que 82% dos líderes globais veem a governança de IA como um dos principais desafios dos próximos anos.

“O Fórum Econômico Mundial destaca que oferecer processos estruturados de aprendizado contínuo é essencial para permitir que profissionais assumam novas funções dentro da organização ou migrem para áreas de maior valor, impulsionados por mudanças tecnológicas e estratégicas. Nesse contexto, líderes precisam redesenhar papéis: automatizar tarefas repetitivas e realocar pessoas para atividades de supervisão, decisão por exceção, análise crítica e melhoria contínua”, explica Alexandre Ribas, CEO da Falconi.

Além da dimensão regulatória, a infraestrutura necessária para sustentar o avanço da IA também impõe limitações. O uso intensivo de modelos avançados exige grande capacidade computacional e consumo de energia, pressionando custos e demandando planejamento.

O equilíbrio entre os ganhos de produtividade proporcionados pela automação e as pressões inflacionárias associadas à infraestrutura tecnológica tende a ser um fator decisivo para o desempenho das organizações nos próximos anos.

Transformação integrada

Mais do que adotar ferramentas de IA, a vantagem competitiva está na construção de capacidades organizacionais sólidas. A combinação de dados confiáveis, processos bem definidos, governança estruturada e uma cultura orientada à experimentação é o caminho para transformar tecnologia em resultados recorrentes.

Quando integrada a processos maduros, a IA atua como multiplicadora da execução, liberando capital humano para atividades de maior valor agregado e viabilizando novos modelos de negócio. Essa integração entre pessoas e tecnologia surge, portanto, como fator crítico de sucesso.

“Empresas que investem simultaneamente em tecnologia e pessoas conseguem capturar ganhos de produtividade sem gerar resistência cultural ou riscos sociais”, analisa Ribas.

Mais do que segurança tecnológica, a chamada “segurança humana”, baseada em confiança, clareza de papéis e perspectivas de desenvolvimento, é vista como elemento estratégico para que a transformação digital avance sem gerar resistência cultural ou impactos sociais negativos.

Para falar sobre as mudanças geradas pela adoção da IA nas empresas e quais são as melhores estratégias para conduzir essa transformação, Mitchel Diniz, editor de Invest na EXAME, recebeu Alexandre Ribas em mais um episódio da série ‘2026: Desafios & Oportunidades’. Confira o bate-papo completo.

