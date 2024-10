Conversa de CEO: Beneficência Portuguesa e Falconi debatem a inovação na gestão hospitalar

Embora os desafios de gestão sejam comuns a todos os setores da economia, no caso da saúde, eles são ainda mais complexos. A crescente demanda por serviços, aliada ao envelhecimento da população, impõe uma pressão significativa sobre todo o ecossistema. Escassez de recursos financeiros, necessidade de investir em novas tecnologias e a complexidade na gestão de equipes multidisciplinares são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pelos líderes do setor, principalmente de quem atua no segmento hospitalar.

Gerenciar um hospital é um desafio diário. “E não há espaço para erros”, destaca o vice-presidente da Falconi para Saúde, Farma, Saneamento, Educação e Serviços Públicos, Vinicius Brum. Em conversa com Denise Santos, CEO do hospital Beneficência Portuguesa (BP) de São Paulo, os executivos revelam como o investimento em inovação e novos modelos de negócios são essenciais para melhorar a gestão hospitalar e oferecer os melhores recursos humanos e tecnológicos para cuidar dos pacientes.

Modelos integrados para gestão hospitalar

Os modelos integrados e mais inteligentes na gestão das informações dos pacientes também são destacados pelos executivos, pois são necessários para ajudar o setor a otimizar processos e buscar por eficiência com a humanização do cuidado. “Desse modo, conseguimos ser mais rápidos no atendimento. E, ao mesmo tempo, ter uma gestão mais eficiente dos recursos utilizados no dia a dia”, diz Brum.

A eficiência hospitalar enquanto setor também é tratada na conversa. Denise conta que a BP tem buscado cooperação com outros hospitais. “Temos sinergias operacionais e processos de colaboração com outras instituições. São alianças que nos tornam mais completos na oferta de soluções de saúde e oferecer o melhor para os pacientes”, conta a executiva, que está à frente da BP desde 2013.

A conversa completa sobre as alternativas e inovações que podem ajudar a redesenhar o cenário da saúde no Brasil pode ser conferida em mais um episódio do especial “Conversa de CEO”, que celebra os 40 anos da Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas.

Assista à conversa completa acima.