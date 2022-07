Falconi abre inscrições para programa de mentoria gratuita a micro e pequenos negócios; conheça

A consultoria brasileira Falconi está oferecendo uma mentoria completa para micro e pequenas empresas de forma totalmente gratuita.

O programa Falconi Juntos, que chega em sua quarta edição em 2022, visa oferecer aos empreendedores brasileiros uma oportunidade de aperfeiçoar os pormenores do negócio, com um extenso acompanhamento da empresa pelos consultores da Falconi.

Com duração de quatro a sete semanas, o programa pretende auxiliar esse microempresário com resoluções de problemas vividos pelos pequenos negócio e mitigar qualquer futuro problema no modelo de negócios da empresa.

Para se candidatar às vagas, as empresas precisam contar com CNPJ; faturamento de R$ 300mil e R$ 4,8 milhões nos últimos 12 meses; CPF de um sócio responsável; possuir mais de dois funcionários; ter acesso à internet (todo o programa será online, através de ferramentas disponibilizadas pela Falconi).

Além disso, se selecionado, é preciso contribuir com a doação de, no mínimo, R$50,00 para uma instituição não governamental. Por fim, para que as transformações sejam implementadas é desejável que as empresas também tenham forte engajamento dos donos e liderança; autonomia para mudanças na gestão; e vontade de impactar a sociedade.

Apesar de todas as empresas que atenderem aos critérios estarem aptas a se candidatar às vagas para mentoria gratuita, nesta rodada, a Falconi dará prioridade para negócios sustentáveis e que tenham lideranças diversas, como por exemplo mulheres, negros e comunidade LGBTQIA+.

Após esta primeira seleção, será feita uma análise interna para determinar as melhores combinações de consultores e empresas selecionadas.

“Um dos principais propósitos do Falconi Juntos é impactar positivamente a sociedade, por meio do fortalecimento de empreendimentos locais para que eles continuem a escrever novos capítulos de sua jornada. Queremos oferecer capacitação, auxílio na resolução de problemas, proposição de melhorias do sistema de gestão e uma visão otimista de futuro”, disse Viviane Martins, CEO da Falconi.

Como inscrever minha empresa no programa

Se a sua empresa atende todos os requisitos determinados pela Falconi (CNPJ ativo; faturamento de R$ 300mil e R$ 4,8 milhões nos últimos 12 meses; CPF de um sócio responsável; possuir mais de dois funcionários; ter acesso à internet e disponibilidade de quatro horas por semana), basta acessar o site oficial a campanha e preencher com as informações da empresa e do sócio responsável.

Os negócios selecionados receberão toda a mentoria dos consultores da Falconi durante as sete semanas e também terão acesso aos conteúdos da Ambev VOA, plataforma EAD com vídeos de temas como gestão estratégica, gestão de caixa, gestão da rotina, entre outros.

