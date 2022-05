Vagas de trainee: Falconi paga R$ 8 mil e oferece meio turno na sexta

A consultoria Falconi abriu as inscrições para seu programa anual de trainee. Candidatos interessados têm até o dia 26 de junho para se cadastrar no processo seletivo.

Leia também:

Neste ano, a companhia disponibilizará oportunidades para profissionais interessados em fazer parte da Falconi nos times do corporativo, gente, tech, além da consultoria.

Os profissionais selecionados terão acesso a salários competitivos, na faixa dos R$ 8 mil, além de meio expediente às sextas-feiras.

Os candidatos a trainee contratados devem ter a disponibilidade para residir na base sede da Falconi em São Paulo e algumas vagas do corporativo e de tech poderão ser em contrato remoto.

Um benefício de destaque é a Short Friday (meio expediente na sexta-feira), que faz parte do programa de bem-estar da empresa.

Por meio desta ação, o horário de trabalho na sexta-feira se encerra no horário de almoço e todas os colaboradores têm a liberdade de usar o período da tarde para estudar, colocar as pendências em dia, marcar uma conversa ou simplesmente descansar.

Além do Short Fdriday, também são oferecidos vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, Participação nos Lucros e Resultados, Gympass, parceria de desconto com rede Psicologia Viva, além de uma parceria em escolas de idiomas.

Viviane Martins, atual CEO da Falconi, é um exemplo das possibilidades que a empresa oferece para seus trainees. A executiva iniciou sua história na Falconi justamente pelo antigo programa de trainee, o Jovem Falconi.

“Esses profissionais da companhia são reais agentes de transformação, não meros aprendizes. Eles desenvolvem suas carreiras para que cresçam conosco”, conta a CEO.

Como se inscrever no trainee da Falconi

Os interessados no trainee da Falconi devem acessar o site oficial de contratação da consultoria e realizar a inscrição através do portal.

O processo seletivo conta com um teste online, com fit cultural e raciocínio fluido, uma vídeo entrevista, uma entrevista com o RH e banca executiva. Formandos de todos cursos os de ensino superior e tecnólogo podem participar.

Para efetivarmos a contratação, é necessário apresentar o diploma ou declaração ou certificado de conclusão de curso. As inscrições vão até o dia 26 de junho.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.