EXAME abre matrículas para curso completo sobre Inteligência Artificial para Negócios

Diante da popularização massiva das ferramentas de inteligência artificial, a EXAME produziu um curso para ajudar empresários, executivos e líderes a aplicar a IA em seus negócios para potencializar os resultados.

O Growth Intelligence: Inteligência Artificial para Negócios foi pensado para atender as necessidades das pessoas que tomam as decisões em seus negócios.

Com uma carga horária de 20 horas, o curso é dividido em 7 módulos e conta com aulas gravadas, um fórum de dúvidas e o certificado assinado pela EXAME. Parte do conteúdo é formada por uma série de estudos de casos de aplicação de IA em diversas áreas como finanças, operações, experiência do cliente e educação.

O Growth Intelligence também apresenta conceitos da inteligência artificial e mostra quais são e como usar as principais ferramentas de IA nos negócios. No módulo bônus, os alunos têm acesso a um Framework desenvolvido em Harvard para aplicar inteligência artificial aos negócios.

Os interessados no curso encontram mais informações na página oficial clicando aqui. Neste link, também é possível entrar em contato com um consultor da EXAME e tirar todas as dúvidas sobre o Growth Intelligence.

Conheça o professor

As aulas são ministradas por Miguel Lannes Fernandes. O especialista é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um programador que gosta de escrever códigos para facilitar a vida das pessoas. Já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor

Fernandes é fundador da Inventos Digitais, uma catalisadora de ideias, que ajuda Startups a tirarem seus projetos do papel e CTO da Witseed, uma empresa de educação corporativa digital.

Confira a programação completa do Growth Intelligence a seguir:

MÓDULO 1 - IA NO DNA

Aula 1 - Aplicações

Aula 2 - Check in

Aula 3 - A revolução

MÓDULO 2 - DNA DA IA

Aula 1 - IA na Mídia

Aula 2 - O DNA

Aula 3 - Conceitos

Aula 4 - Ferramentas

MÓDULO 3 - RAIO-X CASES (OPERAÇÕES)

Aula 1 - Case Amazon

MÓDULO 4 - RAIO-X CASES (FINANÇAS)

Aula 1 - Case BizCapital

MÓDULO 5 - RAIO-X CASES (CX)

Aula 1 - Case Sitch Fix

MÓDULO 6 - RAIO - X CASES

Aula 1 - Case Witseed

MÓDULO 7 - FUTURO HOJE

Aula 1 - Vem por aí

Aula 2 - Framework - Canvas

MÓDULO BÔNUS

Apresentação Framework Harvard

Bônus Adicionais

Os participantes ainda têm acesso a alguns bônus exclusivos como uma Masterclass com especialista em Inteligência Artificial, um E-book sobre o tema, um guia com mais de 20 ferramentas de IA e o EXAME Prompt Book, um livro com mais de 250 prompts para usar no ChatGPT e 3 meses da assinatura da EXAME digital.

